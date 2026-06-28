Mehr als Kaltgetränke: Auf einen Grapefruit-Spritz im Bädle

Ingrid Eisele ist seit 20 Jahren die Seele des Freibad-Kiosks in Neuhausen. Die Pächterin überrascht ihre Gäste immer wieder mit neuen Angeboten.
Delfin oder Kirsche - das ist am Kiosk des Freibads in Neuhausen oft die Frage. „Die Kinder haben heute die Qual der Wahl“, sagt Ingrid Eisele lachend. Schon bei Fruchtgummis seien die Kleinen wählerisch. Bei ihrem Vater, dem das Bädle in der Entenstraße früher gehörte, sei das anders gewesen. Da gab es nur wenig zum Naschen, etwa Schaumwaffeln oder Lakritze. Seit 20 Jahren betreibt die Neuhausenerin den Kiosk in einer Holzhütte in dem kleinen Freibad mitten im Ortskern.