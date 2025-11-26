Mehr als 2 Millionen Dollar erzielt: Teil von Gene Hackmans Nachlass bei Auktion versteigert

Neun Monate nach seinem Tod hat Gene Hackmans Nachlass bei einer Auktion mehr als 2 Millionen Dollar eingebracht - darunter Golden Globes, Kunstwerke und private Erinnerungsstücke.
Mehr als neun Monate nach dem tragischen Tod von Hollywood-Legende Gene Hackman und seiner Ehefrau Betsy Arakawa ist ein großer Teil des Nachlasses des Schauspielers versteigert worden. Bei der internationalen Auktionshauskette Bonhams kamen laut "People" Film-Memorabilia und Kunstwerke des zweifachen Oscarpreisträgers für insgesamt über 2 Millionen Dollar (rund 1,73 Millionen Euro) unter den Hammer.