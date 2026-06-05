Auf der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird die Murrbrücke erneuert – inklusive Vollsperrung ab Ende Juli. Das Land hat nun die Eckdaten festgezurrt.

Gerodet wurde das Gelände unterhalb der und rund um die Murrbrücke schon vor einigen Monaten. Nachdem damit aber lediglich das Feld für die Erneuerung des Bauwerks bereitet worden war, geht es nun mit den Arbeiten an der Brücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr kurz vor dem Abzweig nach Benningen richtig los. Wie das zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird der offizielle Startschuss am Montag, 8. Juni, erfolgen.

Bei Autofahrern und Busnutzern muss deshalb aber noch nicht der Puls in die Höhe schnellen. Denn zunächst werde bis zum 29. Juli die Verkehrsverbindung zwischen Marbach und Murr „weiterhin frei“ sein, versichert das RP. Und zwar uneingeschränkt, wie die Behörde beteuert.

Die Brücke muss wegen Mängeln erneuert werden. Foto: Werner Kuhnle

Es würden in den ersten Wochen lediglich Vorarbeiten für den Abbruch der Brücke erledigt und das Baufeld erschlossen werden, erklärt Stefanie Paprotka, Pressesprecherin des RP. „Der Durchgangsverkehr sollte daher nicht beeinträchtigt sein“, betont sie. Die benötigten Gerätschaften würden zum Beispiel im regulären Durchgangsverkehr angeliefert.

In der Nacht auf den 30. Juli wird es richtig ernst

Erst anschließend kommt das dicke Ende, das viele Pendler im Großraum Marbach seit Wochen umtreibt: Die Straße wird von der Oehlerkreuzung unterhalb von Marbach bis zur Einmündung in die Landesstraße 1138 nach Benningen voll gesperrt. Der Abschnitt wird in der Nacht von Mittwoch, 29. Juli, auf Donnerstag, 30. Juli, dichtgemacht.

Das RP will bei den Arbeiten aufs Tempo drücken und setzt deshalb auf ein Verfahren, das es im Land so bisher noch nie gab. Die Murrbrücke soll im Rahmen eines Pilotprojekts in Fertigteilbauweise in rund 75 Tagen errichtet werden. Bereits am Sonntag, 11. Oktober, sollen die Bautrupps abrücken können und das Nadelöhr wieder passierbar sein.

Nicht ganz so lange müssen Nutzer des ÖPNV warten, ehe sie auf direktem Weg zwischen Marbach und dem Bottwartal pendeln können. Nach den Sommerferien solle dem Busverkehr eine Durchfahrt an der Baustelle ermöglicht werden, kündigt das RP an.

Die Busse könnten dann parallel zur L1100 über die Straße „In der Au“ entlang der Kläranlage fahren, erklärt Pressesprecherin Stefanie Paprotka. Über das Baufeld gelange der ÖPNV schließlich zur Oehlerkreuzung, die im Windschatten der Arbeiten an der Murrbrücke umgestaltet und um zusätzliche Spuren vergrößert werden soll.

Von wann bis wann genau an der Oehlerkreuzung – auf der L 1100 ein paar hundert Meter von der Brücke entfernt in Richtung Ludwigsburg – gearbeitet wird, gebe man noch bekannt. Gleiches gelte für die Umleitungsstrecken. Darüber hinaus bietet das Regierungspräsidium am Montag, 29. Juni, um 18 Uhr in der Marbacher Stadthalle eine öffentliche Informationsveranstaltung zu dem Großprojekt an.

Neue Brücke kostet fast 10 Millionen Euro

Dass die Murrbrücke überhaupt erneuert werden muss, liegt daran, dass sie schon 70 Jahre auf dem Buckel hat und inzwischen altersbedingte Mängel an der Bausubstanz aufweist, wie das RP erläutert. Außerdem enthalte die Konstruktion spannungsrisskorrosionsempfindlichen Spannstahl. Deshalb sei ins Brückenerhaltungsprogramm des Landes aufgenommen worden. Die Erneuerung wird alles in allem rund 9,5 Millionen Euro kosten.