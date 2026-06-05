Auf der Landesstraße zwischen Marbach und Murr (Kreis Ludwigsburg) wird die Murrbrücke erneuert – inklusive Vollsperrung ab Ende Juli. Das Land hat nun die Eckdaten festgezurrt.
Gerodet wurde das Gelände unterhalb der und rund um die Murrbrücke schon vor einigen Monaten. Nachdem damit aber lediglich das Feld für die Erneuerung des Bauwerks bereitet worden war, geht es nun mit den Arbeiten an der Brücke auf der Landesstraße 1100 zwischen Marbach und Murr kurz vor dem Abzweig nach Benningen richtig los. Wie das zuständige Regierungspräsidium (RP) Stuttgart mitteilt, wird der offizielle Startschuss am Montag, 8. Juni, erfolgen.