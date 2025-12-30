Medizinische Versorgung: Ärztlicher Bereitschaftsdienst über Feiertage durch Bagatellen blockiert

Wenn der Hausarzt zu hat, aber kein Notfall vorliegt, wählt man die 116 117. Über die Feiertage war der Dienst jedoch oft durch Bagatell- und Fehlanrufe blockiert.
Wer an Heiligabend wegen akuter Krankheit einen Hausarzt benötigt und daher die bundesweite Nummer 116 117 gewählt hat, musste teils lange Wartezeiten in Kauf nehmen. Nach Angaben der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) war die ambulante medizinische Versorgung der Bevölkerung in Stuttgart und ganz Baden-Württemberg zwar gesichert – trotz der langen Zeit, während der die Hausärzte über die Weihnachtsfeiertage und das anschließende Wochenende geschlossen hatten.