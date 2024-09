Medikamente in Stuttgart gestohlen

1 Welche Medikamente der Mann in der Stuttgarter Klinik gestohlen haben soll, gibt die Polizei nicht preis. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Ein Mann soll Arznei im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart Arznei gestohlen haben. Nach einer Flucht über mehrere Stockwerke schnappt ihn das Personal.











Polizeibeamte haben am Sonntagnachmittag einen 32 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, im Karl-Olga-Krankenhaus in Stuttgart-Ost Medikamente gestohlen zu haben. Dass der Tatverdächtige noch im Gebäude an der Hackstraße gefasst wurde, ist dem Klinikpersonal zu verdanken.