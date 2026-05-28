30 Jahre Freundschaft, Musik und eine Krise: Die ARD-Doku "Sportfreunde Stiller - Mit dem Herz in der Hand" zeigt, wie die Band Kult wurde - und doch nicht daran zerbrochen ist. Ab 28. Mai in der Mediathek.
"Neverending Glücksgefühl, wenn nach 30 Jahren Dasein 12.000 People für 7 Minuten Ohohohohhh singen. 12 von 10!!!" - so kommentierten die Sportfreunde Stiller kürzlich einen ihrer Konzertabende auf Instagram. Wer das liest, spürt sofort, worum es bei dieser Band geht: echte Emotion, kollektives Erleben, kein Fake. Seit drei Jahrzehnten singen Peter Brugger (53), Florian "Flo" Weber (52) und Rüdiger "Rüde" Linhof (53) Songs, die sich ins Gedächtnis ganzer Generationen gebrannt haben - "Ein Kompliment", "Applaus, Applaus", "54, '74, '90, 2006". Zum Jubiläum und dem großen Comeback gibt es eine Doku dazu.