Sein eigenes Gesicht, seine eigene Stimme - und beides missbraucht für Online-Betrug: In "Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" geht ein schockierter Eckart von Hirschhausen einem kriminellen System auf den Grund, das ihn selbst zum unfreiwilligen Werbegesicht gemacht hat.
Eckart von Hirschhausen (58) hat sich auf eine ungewöhnliche Spurensuche begeben. In der neuen Dokumentation "Hirschhausen und die Deepfake-Mafia" verfolgt der Arzt und Moderator ein Verbrechen, dessen Opfer er selbst ist: Online-Betrüger nutzen seit Längerem KI-generierte Videos mit seinem Gesicht und seiner Stimme, um vermeintliche Gesundheitsprodukte an gutgläubige Verbraucher zu verkaufen. Der 45-minütige Film läuft am 4. Mai um 20:15 Uhr im Ersten und ist bereits ab dem 1. Mai in der ARD Mediathek abrufbar.