Mecklenburg-Vorpommern: Vermisster Achtjähriger - Suchaktion mit Tauchern gestartet

Spürhunde schlagen in einem See an. Jetzt suchen auch Taucher nach Spuren des vermissten achtjährigen Fabian aus Güstrow.
Bei der Suche nach dem achtjährigen Fabian aus Güstrow in einem See südlich der Stadt sind Taucher im Einsatz. Ein Schlauchboot mit Tauchern der Berufsfeuerwehr Rostock fuhr am Dienstagvormittag an der Stelle auf den Inselsee, an der am Montagabend laut Polizei fünf Spürhunde unabhängig voneinander angeschlagen hatten. Auch ein Sonargerät ist im Einsatz. Außerdem suchen Einsatzkräfte das dicht bewachsene Ufer samt Schilfgürtel von der Landseite kommend ab.