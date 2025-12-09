Maximale Normalität als Glücksrezept: Matt Damon und Luciana Barroso feiern ihren 20. Hochzeitstag

Matt Damon und Luciana Barroso feiern ihren 20. Hochzeitstag. Ihr Rezept: zwei Jahrzehnte respektvoller Liebe und ein Alltag fern vom Hollywood-Rummel. Dabei taugt ihr Kennenlern-Moment hinter einem Tresen in Miami als Stoff für jede romantische Film-Komödie.
Zwei Jahrzehnte Ehe - in Hollywood ist das fast eine Sensation. Doch Weltstar Matt Damon (55) und seine Frau Luciana Barroso (49) feiern am 9. Dezember tatsächlich ihr 20-jähriges Ehe-Jubiläum. Kein Skandal, keine Dramen, keine Schlagzeilen. Stattdessen eine Liebe, die stärker wirkt als so manche Filmrolle des Oscarpreisträgers. Während andere Stars zwischen Affären und Trennungen taumeln, haben Damon und Barroso etwas geschafft, das in dieser Branche beinahe exotisch ist: Beständigkeit. Ihre Liebe startet mit einer Szene wie aus einer romantischen Komödie - 2003 hinter einem Bar-Tresen in Miami.