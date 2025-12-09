Maximale Normalität als Glücksrezept: Matt Damon und Luciana Barroso feiern ihren 20. Hochzeitstag

Zwei Jahrzehnte Ehe - in Hollywood ist das fast eine Sensation. Doch Weltstar Matt Damon (55) und seine Frau Luciana Barroso (49) feiern am 9. Dezember tatsächlich ihr 20-jähriges Ehe-Jubiläum. Kein Skandal, keine Dramen, keine Schlagzeilen. Stattdessen eine Liebe, die stärker wirkt als so manche Filmrolle des Oscarpreisträgers. Während andere Stars zwischen Affären und Trennungen taumeln, haben Damon und Barroso etwas geschafft, das in dieser Branche beinahe exotisch ist: Beständigkeit. Ihre Liebe startet mit einer Szene wie aus einer romantischen Komödie - 2003 hinter einem Bar-Tresen in Miami.

Ein Kennenlernen wie im Film - nur besser An dem Abend hatte Damon eigentlich keine Lust, noch auszugehen. Aber sein Filmteam überredete ihn, am South Beach von Miami einen Drink in einem der bunten Nachtclubs zu nehmen. Damals stand Damon für die Filmkomödie "Unzertrennlich" vor der Kamera. Die sollte ursprünglich auf Hawaii produziert werden, ehe Miami als Drehort auserkoren wurde. Mehr Schicksal geht nicht. Für Damon wurde es an dem Abend schnell eng - zu viele Autogrammjäger, zu viele Paparazzi, die an ihm zerrten. Dann hatte der Hollywoodstar eine Erscheinung: "Am anderen Ende des überfüllten Raumes sah ich sie hinter der Bar stehen", erzählt er Talkshow-Moderatorin Ellen DeGeneres (67) 2011. Er habe ein Licht über Lucianas Kopf gesehen - worüber sich seine Ehefrau in einem Interview mit der australischen "Vogue" lustig macht: "Ja, es war ein Nachtclub - und natürlich gab es dort überall Lichter." Der Funke zwischen beiden sprang sofort über. Seit jenem magischen Moment sind sie im wahrsten Sinne unzertrennlich. Zuvor galt es jedoch, Grundsätzliches zu klären.

Akzeptanz als Schlüssel des gemeinsamen Weges

Die schöne Argentinierin hinter der Bar faszinierte Damon nicht nur. Sie beschützte ihn damals auch vor der ihn bedrängenden Menschenmenge. Dafür verlangte sie von ihm eine Gegenleistung: "Du kannst nicht einfach nur herumstehen!" Luciana verpflichtete den Weltstar kurzerhand dazu, mit ihr Cocktails zu mixen - und das mit durchschlagendem Erfolg: "An diesem Abend haben wir Tonnen von Trinkgeld eingenommen, weil alle ihn sehen und bei ihm bestellen wollten." Am Ende ihres filmreifen Abends spürten sie eine ganz besondere Verbindung. Er lud sie auf ein Date ein. Doch anders als vermutlich 99 Prozent aller Frauen lehnte sie ab: "Ich kann nicht, ich habe eine vierjährige Tochter, ich gehe nirgendwohin." Damals war Barroso offiziell noch mit ihrem Ex-Mann Arbello Barroso verheiratet. Ihre gemeinsame Tochter Alexia, heute 26, zog sie alleine groß. Und Matt Damon? "Er sagte damals: 'Ich finde es toll, dass du Mutter bist und dass das deine Priorität ist'", so Luciana Barroso zur australischen "Vogue". In jenen Tagen fanden beide den Schlüssel ihres gemeinsamen Weges bis heute: Akzeptanz.

"Immer dieselbe Geschichte" für Paparazzi

Nach 2003 ging es Schlag auf Schlag. Am 9. Dezember 2005 gaben sich beide in New York das Jawort. Ohne Blitzlichtgewitter, fast heimlich und ziemlich überstürzt: "Wir rasten damals zum Rathaus, weil Paparazzi Wind von unserer Heirat bekommen hatten." Im April 2013 erneuerten sie ihr Eheversprechen auf der Karibikinsel St. Lucia - ganz in Ruhe und im Beisein von Damons Best Buddys Ben Affleck (53), George Clooney (64), Brad Pitt (61) und deren Partnerinnen. Vermeintlich standesgemäße Glamour-Momente wie diese sind für das Paar eher seltene Kostbarkeiten. Und darauf ist Damon ganz besonders stolz. Er genießt es geradezu, mit einer "Nicht-Prominenten" verheiratet zu sein, wie er im Lauf der Ehe immer wieder betont: "Die Paparazzi können versuchen, mich zu beobachten, aber sie werden immer dieselbe Geschichte bekommen: einen verheirateten Mann mittleren Alters mit vier Kindern", so Damon gegenüber dem "People"-Magazin. Tatsächlich hat der Viertel-Finne Damon - seine Großeltern mütterlicherseits stammen aus Finnland - mit der Vollblut-Argentinierin sein großes Glück gefunden.

Ziel: Maximale Normalität

Im Lauf der Jahre schenkte ihm Barroso drei weitere Töchter: Isabella (19), Gia (17) und Stella (15). Für seine private Rolle in "Allein unter fünf Frauen" erhält Damon viel Lob - nicht nur von seiner Frau. Sogar Alexias leiblicher Vater hat nur Positives für ihn übrig: "Er behandelt Alexia, als ob sie seine eigene Tochter wäre." Damon gibt das Kompliment an seine fünf Ladys weiter: "Meine Kinder haben mir so etwas wie die zweite Chance im Leben gegeben." Nach Jahren der Beziehung mit ebenso prominenten Partnerinnen wie Minnie Driver (55) und Winona Ryder (54) hat er sein ganzes Glück in der Verbindung mit einer Frau gefunden, die lange nicht einmal über einen Social-Media-Account verfügte. Und auch mit ihren prominenten Nachbarn in New York, "Oppenheimer"-Kollegin Emily Blunt (42) und deren Ehemann John Krasinski (46), oder Chris Hemsworth (42) und dessen spanischer Frau Elsa Pataky (49) stehen eher Alltagsthemen wie Familie und Schule statt roter Teppich und Kaviar im Vordergrund. Damons Ziel: die maximale Normalität, die ein Oscar-Gewinner erreichen kann.

"Jetzt sind wir bei dir"

Zur konstanten Erdung für den Hollywoodstar gehört auch die so genannte "Zwei-Wochen-Regel": "Meine Frau ist meine Seelenverwandte. Ich mag es nicht, von ihr getrennt zu sein. Deshalb haben wir die Verabredung, dass ich möglichst nie länger als zwei Wochen weg bin", so Damon. Offizielle gemeinsame Auftritte, wie etwa zur Filmpremiere von "Oppenheimer", sind rar und nie Pflicht. Und wenn Damon Stress hat, sich mit einem Filmprojekt unglücklich fühlt, reist Luciana mit den jüngeren Töchtern zum Set. Dann sagt sie: "Jetzt sind wir bei dir." Manchmal, so scheint es, verteidigt ihn "Lucy", wie er sie liebevoll nennt, hinter ihrer Bar gegen die Außenwelt, genau wie damals 2003 in Miami. Hinter dem Tresen des Lebens mixen sie sich Tag für Tag, geschützt vor den Augen der Welt, ihren eigenen Lebens-Cocktail.

Mit den Eheringen der Großeltern in die Zukunft

Einen Ausblick auf die Ehe der beiden nach dem 20. Hochzeitstag könnten ihre Eheringe geben. Sie symbolisieren eine Hommage an Damons Großeltern: "Es sind keine hochwertigen Diamanten, sondern das, was mein Großvater sich leisten konnte", so der Schauspieler. "Aber die Ehe hielt. Sie waren über 60 Jahre lang verheiratet. Es ging nicht um den Ring, sondern um die Ehe", so Damon stolz. "Als ich meiner Mutter erzählte, dass ich Lucy heirate, gab sie mir diesen Ring mit den sechs kleinen Diamanten. Wir nahmen je drei davon und setzten sie in die Innenseiten unserer Ringe ein. So sind sie nicht sichtbar. Aber wir tragen hoffentlich das Beste dieser Verbindung mit uns." 20 Jahre Ehe könnten also nur der Auftakt zu einer schier endlosen Liebesgeschichte sein.