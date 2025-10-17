Matthias Reim: Wo sind die Konzerte, und ab wann gibt es Tickets?

Matthias Reims Hit "Verdammt, ich lieb' dich" wurde dieses Jahr 35 Jahre alt. Das Jubiläum will der Schlagersänger mit einer Tour für 2026 feiern.
Matthias Reim (67) hatte bereits am vergangenen Donnerstag seine Fans auf Neuigkeiten vorbereitet. "Ich hab da etwas richtig Großes und mit ganz viel Liebe für euch geplant", schrieb er bei Instagram. An diesem Freitag lüftete der Schlagerstar in einem weiteren Posting das Geheimnis: "Es ist so weit, meine neue Tour startet im Mai 2026." Seine Worte an die Fans: "Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben und 35 Jahre 'Verdammt ich lieb dich' feiern."