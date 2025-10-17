Matthias Reim: Wo sind die Konzerte, und ab wann gibt es Tickets?

Matthias Reims Hit "Verdammt, ich lieb' dich" wurde dieses Jahr 35 Jahre alt. Das Jubiläum will der Schlagersänger mit einer Tour für 2026 feiern.

Matthias Reim (67) hatte bereits am vergangenen Donnerstag seine Fans auf Neuigkeiten vorbereitet. "Ich hab da etwas richtig Großes und mit ganz viel Liebe für euch geplant", schrieb er bei Instagram. An diesem Freitag lüftete der Schlagerstar in einem weiteren Posting das Geheimnis: "Es ist so weit, meine neue Tour startet im Mai 2026." Seine Worte an die Fans: "Lasst uns gemeinsam eine unvergessliche Zeit haben und 35 Jahre 'Verdammt ich lieb dich' feiern."

Der Sänger hatte früher auf Mallorca gelebt und war 2012 von der Insel nach Mettnau am Bodensee gezogen. Nun wurden die Schauorte der Konzerte im nächsten Sommer enthüllt, wobei Süddeutschland allerdings etwas kurz kommt. Viele Reim-Fans müssen sich wohl auf weitere Wege einstellen, aber Stuttgart ist mit von der Partie. Hier gastiert Reim am 9. Oktober 2026.

Matthias Reim mit Konzertabbruch 2024 in Esslingen

Das letzte Reim-Konzert in der Region auf der Esslinger Burg musste am 19. Juli 2024 bereits nach 15 Minuten in einem schweren Gewitter abgebrochen werden. Ein Ersatztermin in Esslingen oder Stuttgart konnte damals nicht kurzfristig organisiert werden, Tickets mussten erstattet werden. Reim trat jedoch in Ötigheim (Kreis Rastatt) und in Radolfzell (Kreis Konstanz) auf.

Sein Hit, der im Jahr 1990 auf seinem Album "Reim" erschien, begeistert heute noch die Fans und soll über 35 Jahre nach Veröffentlichung auf der Tour im Mittelpunkt stehen. Doch nicht nur "Verdammt, ich lieb' dich", sondern auch alle anderen Lieder seines ersten Soloalbums bringt Reim auf die Bühne, darunter "Ganz egal" oder "Du hast mir den Kopf verdreht". Die zehn Songs sollen laut Mitteilung des Veranstalters in voller Länge und in derselben Reihenfolge der Tracklist gespielt werden. Hinzu kommt ein Best-Of aus Matthias Reims Repertoire.

"Verdammt, ich lieb' dich": Wann startet der Vorverkauf für Matthias Reim?

Los geht es laut Tourplan am 23. Mai 2026 in Dresden (Freilichtbühne Junge Garde). Es folgen über das ganze Jahr verteilt zahlreiche Termine, darunter zahlreiche Auftritte im Osten, wo Reim im Wendejahr 1990 wohl besonders viele Fans gewinnen konnte. Aber auch in Westdeutschland ist seine Musik damals unvergesslich ins Ohr gegangen.

Matthias-Reim-Tour 2026 (ausgewählte Termine)

23. Mai: Dresden (Freilichtbühne Junge Garde)

1. August: Leipzig (Parkbühne)

8. August: Chemnitz (Wasserschloß Klaffenbach)

9. Oktober Stuttgart

2. Oktober: Kiel (Wunderino Arena)

3. Oktober: Hamburg (Barclays Arena)

4. Oktober: Köln (Lanxess Arena)

28. Dezember: Berlin (Uber Arena)

29. Dezember: Cottbus (Stadthalle)

30. Dezember: Rostock (StadtHalle) - Tourfinale

Wann die Fans Karten für die Jubiläumstournee 2026 ergattern können, ist bereits bekannt. Der Eventim-Pre-Sale startet am Montag, 20. Oktober 2025 um 10 Uhr. Der allgemeine Vorverkaufsstart ist für Mittwoch, den 22. Oktober um 10 Uhr angekündigt. (spot)