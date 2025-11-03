Die volle Porsche-Arena feiert den neuen Hallenfußball-Event „Icon League“ und die zahlreichen Stars der Fußballbranche. Auch Liga-Gründer Toni Kroos ist live dabei.
Erst im vergangenen Jahr von Ex-Profi Toni Kroos und Mitstreitern an den Start gebracht, geht die Icon League, dieses neue Format des Hallenfußballs, offenbar von Null auf Hundert durch die Decke. Schubkraft geben auch Fußballgrößen wie Jürgen Klopp, dieses Jahr als Teilhaber eingestiegen. Sowieso wimmelt es an der Bande und hinter den Kulissen nur so von bekannten Namen. Simon Terodde etwa, Aufstiegsheld des VfB Stuttgart in der Saison 2016/17 und nun Teamchef und Spieler der „halben Schalke-Crew“ „The Pack“. Und auf seine spezielle Art voll im Wettkampfmodus war an der Bande auch der Ex-Stuttgarter und Real Madrid-Aktive Antonio Rüdiger.