Masters of the Universe: Nicholas Galitzine aß 5.000 Kalorien pro Tag für He-Man

Nicholas Galitzine hat für seine Rolle als He-Man in "Masters of the Universe" ein hartes Trainings- und Ernährungsprogramm absolviert. Täglich nahm der Schauspieler rund 5.000 Kalorien zu sich.

Für seinen Auftritt als He-Man in "Masters of the Universe" hat Nicholas Galitzine (31) seinem Körper ein strenges Programm verordnet. Im Interview mit "E! News" erzählte der Schauspieler, dass er täglich rund 5.000 Kalorien zu sich nahm, um für den Blockbuster möglichst viel Muskelmasse aufzubauen. "Das war jeden Tag so", sagte Galitzine über sein intensives Trainings- und Ernährungsprogramm.

"Es war ein ziemlich kurzer Zeitraum", erklärte Galitzine. Idealerweise würde man sich auf eine solche Rolle schon ein Jahr im Voraus vorbereiten, sagte er. Sein Training habe sich jedoch während der Dreharbeiten immer wieder verändert. Zu Beginn absolvierte er täglich rund drei Stunden Krafttraining, später wurde das Programm gezielt angepasst.

Galitzine trainierte nahezu pausenlos

Galitzine berichtete außerdem, dass während der Dreharbeiten nahezu jede freie Minute für das Training genutzt wurde: "Man dreht gerade eine Szene und dann heißt es: 'Ihr habt zehn Minuten bis zur nächsten Szene.' Man rennt nach draußen, springt auf das Assault Bike, rennt wieder rein, dreht weiter - und so geht das etwa fünf Monate lang."

Die Herausforderung habe er dennoch gerne angenommen. Direkt nach dem Ende der Dreharbeiten gönnte sich der Schauspieler dann eine Pause von der strengen Routine - inklusive Sushi und Pizza, wie er im Interview mit "People" erzählte. "Ich dachte nur: 'Gib es mir. Gib mir alles'. Essen bedeutet mir alles. Das ist wirklich so."

Er dreht demnächst ein Drama

Für seine nächste Rolle in "The Mosquito Bowl" musste Galitzine seine Ernährung erneut umstellen - diesmal allerdings in die andere Richtung. "Der Regisseur sagte: 'Ich habe schreckliche Albträume, in denen du am ersten Drehtag auftauchst und aussiehst wie He-Man. Kannst du in den nächsten drei Wochen einfach mal gar nichts tun?'", erinnerte sich der Schauspieler.

Für Galitzine sei das "Musik in seinen Ohren" gewesen: "Ich lag auf der Couch, aß Chips und sagte: 'Genau so eine Vorbereitung liebe ich.'"

"Masters of the Universe" startet am 4. Juni im Kino. Der Live-Action-Film ist eine Adaption der animierten TV-Serie "He-Man - Tal der Macht" von Mattel, die im Jahr 1983 startete.