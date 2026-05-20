Masters of the Universe: Nicholas Galitzine aß 5.000 Kalorien pro Tag für He-Man

Nicholas Galitzine hat für seine Rolle als He-Man in "Masters of the Universe" ein hartes Trainings- und Ernährungsprogramm absolviert. Täglich nahm der Schauspieler rund 5.000 Kalorien zu sich.
Für seinen Auftritt als He-Man in "Masters of the Universe" hat Nicholas Galitzine (31) seinem Körper ein strenges Programm verordnet. Im Interview mit "E! News" erzählte der Schauspieler, dass er täglich rund 5.000 Kalorien zu sich nahm, um für den Blockbuster möglichst viel Muskelmasse aufzubauen. "Das war jeden Tag so", sagte Galitzine über sein intensives Trainings- und Ernährungsprogramm.