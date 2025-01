1 Der Deutsche Wetterdienst hat eine Warnung vor Glatteis durch gefrierenden Nieselregen herausgegeben. (Symbolbild) Foto: dpa/Bernd Wüstneck

In Stuttgart und der Region herrscht am frühen Mittwochmorgen Blitzeis auf den Straßen. Durch die massive Glätte kommt es zu zahlreichen Unfällen. Die Polizei ist im Dauereinsatz.











Man merkt es an diesem Mittwochmorgen bereits beim ersten Schritt vor die Haustür: Die Gehwege und Straßen sind spiegelglatt. In den frühen Morgenstunden kommt es in der Region Stuttgart am Mittwoch in vielen Bereichen zu Blitzeis.