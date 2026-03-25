Massenhaft fingierte Coronatests: „Das Motto ,Gelegenheit macht Diebe‘ hat mitgespielt“ – 45-Jähriger muss in Haft

Ein 45-Jähriger hat in seinen Testzentren in Beilstein und Bad Wimpfen knapp 200.000 fingierte Coronatests abgerechnet und gut 1,7 Millionen Euro kassiert. Nun muss er ins Gefängnis.
Weil er knapp 200.000 fingierte Coronatests bei der Kassenärztlichen Vereinigung Baden-Württemberg (KVBW) eingereicht und damit einen Schaden von mehr als 1,7 Millionen Euro verursacht hat, muss ein 45-Jähriger für dreieinhalb Jahre ins Gefängnis. Zu dieser Haftstrafe hat das Landgericht Heilbronn den Stuttgarter, der früher in Beilstein gelebt hatte, wegen Computerbetruges im besonders schweren Fall verurteilt und schloss sich damit der Forderung der Staatsanwaltschaft an.