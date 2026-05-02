Massenandrang in Stuttgart: Polizei unterbricht riesige Blockparty

Die Blockparty des Hotels Central in Stuttgart-Mitte zog am Freitag zeitweise so viele Menschen an, dass die Polizei die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen unterbrechen musste.
Die Polizei hat am Freitagabend die Blockparty des Hotel Central in der Steinstraße in Stuttgart-Mitte unterbrochen. Zwischenzeitlich hätten sich zu viele Menschen vor Ort aufgehalten, sodass ihre Sicherheit nicht mehr habe gewährleistet werden können, teilte eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.