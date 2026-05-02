Massenandrang in Stuttgart: Polizei unterbricht riesige Blockparty

Die Blockparty des Hotels Central in Stuttgart-Mitte zog am Freitag zeitweise so viele Menschen an, dass die Polizei die Veranstaltung aus Sicherheitsgründen unterbrechen musste.

Die Polizei hat am Freitagabend die Blockparty des Hotel Central in der Steinstraße in Stuttgart-Mitte unterbrochen. Zwischenzeitlich hätten sich zu viele Menschen vor Ort aufgehalten, sodass ihre Sicherheit nicht mehr habe gewährleistet werden können, teilte eine Sprecherin der Stuttgarter Polizei auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Demnach war die Party bereits einige Zeit im Gange, als sich immer mehr Besucher nicht nur in der Steinstraße versammelten, sondern auch in dem gegenüberliegenden Parkhaus auf den Geländern sitzend das Konzert verfolgten.

Blockparty in Stuttgart: Polizei schreitet ein

Dies war dann doch zu viel für die Polizei, sodass die Beamten die Party am frühen Abend kurzzeitig unterbrachen. Nachdem sich die Situation wieder beruhigt und das Publikum die gefährlichen Plätze auf dem Parkhaus verlassen hatte, konnte das Konzert bis zum Schluss gegen 22 Uhr weitergehen.

Mit der Blockparty feierten die Macher der 1. Stock-Bar gemeinsam mit dem dort beheimateten Verein Hotel Central und den Nachbarn vom Biarritz Café, dem Vegi-Imbiss und dem Monaco Grill, das Closing der Bar. Ein Line-up, das sich gewaschen hat, durfte nicht fehlen. Neben dem Stuttgarter HipHop-Kollektiv Junge Arbeiter sorgten Soulia, Miss M3rcury, die Betty Ford Boys und Ritmo Cattivo für den musikalischen Background.