Massaker in Australien: Drei Tonnen Blumen werden zu Kunst

Nachdem Terroristen das Hanukkah-Fest am Bondi Beach überfallen und 15 Menschen getötet hatten, schickte die Welt Blumen. Jetzt verwandeln zwei Frauen die Sträuße in ein Kunstwerk.
Heiligabend in einem Lagerhaus in Sydney. Hitze und der Geruch welker Blumen hängen in der Luft. Freiwillige in dicken Handschuhen arbeiten sich durch Berge von Rosen, die Unterarme gelb von Pollen, die Gesichter hinter Masken verborgen. Drei Tonnen Blumen – Sonnenblumen, Lilien, Gerbera, Nelken und Rosen – hängen kopfüber an Maschendrahtzäunen.