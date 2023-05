8 Martin Stengele will den Atlantik mit einem Ruderboot überqueren. Foto: Stengele

Martin Stengele steht vor dem Abenteuer seines Lebens. Der Stuttgarter wird im kommenden Jahr den Atlantik allein mit einem Ruderboot überqueren. Wir haben im Vorfeld mit ihm über diese extreme Herausforderung gesprochen.









Zwei Monate lang auf dem Atlantik. Mindestens. In einem Ruderboot. Allein. Wasser, wohin das Auge blickt. Dazu bis zu zehn Meter hohe Wellen. Hitze von bis zu 40 Grad. Was bei den meisten Unbehagen und Angst auslöst, bewirkt bei Martin Stengele genau das Gegenteil. Seine Augen blitzen voller Vorfreude, wenn er von seinem Vorhaben erzählt. Der Stuttgarter wird im nächsten Jahr an der Atlantic Challenge teilnehmen. Bei einem der härtesten Ruderrennen der Welt überqueren die Teilnehmer das Meer zwischen den Kanaren und der Karibik. „So etwas aus eigener Kraft zu schaffen, das ist genau mein Ding“, sagt der Sportlehrer und Mentalcoach, der diesen Wettbewerb als erster Deutscher im Solo-Boot angeht.