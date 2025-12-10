Martin Leidig abberufen: Stadtwerke Winnenden trennen sich von technischem Geschäftsführer

Die Stadtwerke Winnenden setzen auf einen Neustart in der technischen Leitung: Martin Leidig ist laut Gesellschafterversammlung abberufen, Jochen Mulfinger übernimmt die Leitung allein.
Hinter verschlossenen Türen hat die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden in einer nichtöffentlichen Sondersitzung am Donnerstag, 4. Dezember, einen gewichtigen Entschluss über die künftige Ausrichtung des kommunalen Versorgers gefasst: Die technische Geschäftsführung wird neu besetzt – der technische Geschäftsführer Martin Leidig wird mit sofortiger Wirkung abberufen. Übergangsweise führt der kaufmännische Geschäftsführer Jochen Mulfinger die Stadtwerke allein.