Marodes Gebäude in Botnang: „Müssen wir was machen!“ – Zustände in Feuerwehrmagazin alarmieren Nopper

Kaputtes Dach, eklige Dusche, keine Frauenumkleide – beim Sommerbesuch in Botnang stellt der Oberbürgermeister Hilfe fürs Feuerwehrmagazin in Aussicht. Aber: „Unter Haushaltsvorbehalt.“
Vielleicht sind es die schimmligen Duschen, vielleicht ist es das rumpelkammergleiche Kellerbüro des Kommandanten, die asbestverkleidete Rückwand oder die Einliegerwohnung im Feuerwehrmagazin, die wegen eines Dachschadens unbenutzbar ist. Vielleicht alles zusammen. Jedenfalls sagt Oberbürgermeister Frank Nopper irgendwann „Das ist ganz klar, da müssen wir was machen!“