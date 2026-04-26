Marode Brücken in Stuttgart: Daimlersteg wird saniert – B10 Monate lang nur einspurig

Die Brücke zwischen dem Wangener Großmarkt und dem Mercedes-Werk in Untertürkheim wird für 1,7 Millionen Euro erneuert. Das hat große Auswirkungen auf die Bundesstraße.
Bereits im Mai 2023 wurden am Daimlersteg große Schäden festgestellt. Die Bestandkonstruktion sei nicht mehr standsicher gewesen, hieß es damals in einer Stellungnahme der Stadt. Seitdem ist die kürzeste Verbindung zwischen dem Parkplatz am Wangener Großmarkt und dem Mercedes-Hauptsitz in Untertürkheim gesperrt, da die Verkehrssicherheit der darunter verlaufenden Bundesstraße nicht mehr gewährleistet war, weil Teile drohten, herunter zu fallen. Nun soll die Fußgängerbrücke aber von Grund auf saniert werden. Die Kosten von rund 1,7 Millionen Euro teilen sich die Stadt und die EnBW. Während der Bauzeit führt dies auch zu massiven Beeinträchtigungen für den Verkehr auf der B10.