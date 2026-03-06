Wer war die „Marmeladenoma“ und Märchen-Erzählerin mit 200.000 Fans?

Die vielleicht älteste Youtuberin Deutschlands ist verstorben. Wir haben sie 2023 besucht und stellen den Text von damals noch einmal unverändert zur Verfügung. [Archiv]
Wenn die böse Stiefmutter besonders garstig war, floh das Mädchen Helga auf seine Märcheninsel auf dem Dachboden des Elternhauses. Stemmte den Deckel der schweren Eichentruhe auf, schmiegte sich in das weiche Nest aus Stoffresten wie in eine Umarmung. Las und träumte sich in eine Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. War Dornröschen, unerreichbar hinter Rosen. War Rapunzel, traurig-schön, geschützt in seinem Turm. Oder Schneewittchen, das im gläsernen Sarg über alle Unbill hinwegschlummerte. „Keiner wusste, wo ich war. Wenn ich genug Kraft geschöpft hatte, tauchte ich unvermittelt wieder im Erdgeschoss auf.“