Markus Lanz heute zu WM und Drogenmafia – Gäste und Themen (17.6.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag interessante Gäste in seiner Sendung. Wer ist heute im ZDF eingeladen?

Dreimal wöchentlich nimmt Markus Lanz aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter die Lupe. Auch in der heutigen Ausgabe (17./18.6. 2026) blickt die Runde auf die drängendsten Fragen der Woche. In der Nacht stehen der Zustand der USA kurz vor dem 250-Jahr-Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli sowie der Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft im Fokus.

Die Sendung läuft am späten Abend im ZDF und kann parallel dazu auch im Livestream oder in der ZDF-Mediathek verfolgt werden. Später steht die Folge dort zudem als Wiederholung auf Abruf bereit.

Markus-Lanz-Sendetermin: Mittwoch, 17./18. Juni 2026

Uhrzeit: 00.45 Uhr im ZDF

Themen bei Markus Lanz heute Abend

Die heutige Ausgabe verbindet den Blick auf die Weltwirtschaft mit sportpolitischen und geopolitischen Brennpunkten.

Zustand der USA: Wenige Tage vor dem 250. Geburtstag der Vereinigten Staaten diskutiert die Runde über die tiefe Spaltung der US-Demokratie und die Sorgen der Gesellschaft.

Inflation und Wirtschaftssorgen: Ein Experte warnt vor einer weiteren Verschärfung der wirtschaftlichen Lage in den USA und blickt auf die globalen Perspektiven.

Schattenseiten des WM-Auftakts: Neben dem sportlichen Start der Fußball-Weltmeisterschaft geht es um die ausufernde Kommerzialisierung sowie die gefährliche Rolle von Drogenbanden beim Co-Gastgeber Mexiko.

Geopolitische Dynamik: Angesichts der Entspannung im Iran analysieren die Gäste, wie die US-Bevölkerung auf das dortige Nationalteam blickt.

Gäste bei Markus Lanz heute

Der Talkmaster begrüßt am späten Abend eine Runde aus Wissenschaft und Journalismus:

Cathryn Clüver Ashbrook, Politologin: Die Amerika-Expertin der Bertelsmann Stiftung analysiert den Zustand der US-Demokratie und zieht eine Bilanz der amerikanischen Gesellschaft kurz vor dem runden Staatsjubiläum.

Die Amerika-Expertin der Bertelsmann Stiftung analysiert den Zustand der US-Demokratie und zieht eine Bilanz der amerikanischen Gesellschaft kurz vor dem runden Staatsjubiläum. Rüdiger Bachmann, Ökonom: Der VWL-Professor lehrt in den USA und beleuchtet die aktuelle Verfassung sowie die Perspektiven der US-Wirtschaft. Er äußert eine düstere Prognose: „Die Inflation wird weiter ansteigen.“

Der VWL-Professor lehrt in den USA und beleuchtet die aktuelle Verfassung sowie die Perspektiven der US-Wirtschaft. Er äußert eine düstere Prognose: „Die Inflation wird weiter ansteigen.“ Lucas Vogelsang, Fußballexperte: Der Podcaster („FUSSBALL MML“) ordnet den sportlichen Auftakt der Fußball-WM ein und äußert sich kritisch zur fortschreitenden Kommerzialisierung des Turniers.

Der Podcaster („FUSSBALL MML“) ordnet den sportlichen Auftakt der Fußball-WM ein und äußert sich kritisch zur fortschreitenden Kommerzialisierung des Turniers. Jürgen Schmieder, Journalist: Der freie US-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet über das wachsende Fußballfieber in Amerika und analysiert, wie die US-Bevölkerung auf das iranische Team blickt.

Der freie US-Korrespondent der „Süddeutschen Zeitung“ berichtet über das wachsende Fußballfieber in Amerika und analysiert, wie die US-Bevölkerung auf das iranische Team blickt. Klaus Ehringfeld, Journalist: Der Korrespondent (Handelsblatt & Co.) wird live aus Mexiko-Stadt zugeschaltet und erläutert, wie mexikanische Drogenbanden versuchen, die Spiele beim WM-Mitgastgeber für ihre Zwecke zu instrumentalisieren.

Wann läuft die nächste Sendung von Markus Lanz?

Wegen der Fußball-WM gibt es Änderungen im Sendeplan von Markus Lanz. Teilweise beginnt die Show später, wird auf andere Tage verlegt oder entfällt sogar ganz. Diese und nächste Woche läuft Lanz von Montag bis Mittwoch statt wie sonst von Dienstag bis Donnerstag.

Mittwoch/Donnerstag, 17./18.06.2026, 00:45 Uhr (Folge 2238)

Montag, 22.06.2026, 22:15 Uhr (Folge 2239)

Dienstag, 23.06.2026, 23:45 Uhr (Folge 2240)

Mittwoch, 24.06.2026, 22:45 Uhr (Folge 2241)

Die genauen Sendezeiten können sich je nach dem vorherigen Abendprogramm des ZDF (wie etwa WM-Übertragungen oder Live-Schalten) um einige Minuten verschieben.

Markus Lanz: Ganze Folgen in der ZDF-Mediathek sehen

Wer die späte TV-Ausstrahlung um 00.45 Uhr verpasst oder die Sendung lieber unabhängig vom festen Programmplan sehen möchte, kann stets auf die ZDF-Mediathek zurückgreifen. Die aktuellen Ausgaben von Markus Lanz werden dort immer kurz nach der Sendung hochgeladen.

Sie stehen anschließend als Wiederholung für einige Zeit kostenlos auf Abruf zur Verfügung. Auch der Livestream des ZDF-Hauptprogramms lässt sich dort zur Sendezeit auf Computern, Smartphones, Tablets oder Smart-TVs starten.