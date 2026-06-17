Markus Lanz heute zu WM und Drogenmafia – Gäste und Themen (17.6.)

Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag interessante Gäste in seiner Sendung. Wer ist heute im ZDF eingeladen?
Dreimal wöchentlich nimmt Markus Lanz aktuelle Themen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft unter die Lupe. Auch in der heutigen Ausgabe (17./18.6. 2026) blickt die Runde auf die drängendsten Fragen der Woche. In der Nacht stehen der Zustand der USA kurz vor dem 250-Jahr-Jubiläum der Unabhängigkeitserklärung am 4. Juli sowie der Auftakt der Fußball-Weltmeisterschaft im Fokus.