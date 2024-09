Markus Lanz empfängt von Dienstag bis Donnerstag verschiedene Gäste in seiner Talkshow. Das sind die aktuellen Gäste.

Markus Lanz diskutiert in seiner gleichnamigen Talkshow am Mittwochabend mit seinen Gästen zu später Stunde über die Krise bei den Grünen sowie über Sahra Wagenknecht und ihre neue Partei BSW. Außerdem geht es um die Probleme bei VW und um mögliche Auswege für die deutsche Automobilindustrie.

Das sind die Themen und Gäste am 25. September um 23.45 Uhr im ZDF:

Lesen Sie auch

Sahra Wagenknecht - Nach den jüngsten Erfolgen bei den Wahlen in Ostdeutschland äußert sie sich zum Regierungswillen und zur Koalitionsfähigkeit ihrer Partei auf Länderebene und im Bund.

Sabine Adler - Die "Deutschlandfunk"-Redakteurin und Osteuropa-Berichterstatterin spricht über das BSW als mögliche Regierungspartei und hinterfragt die russlandpolitische Haltung Wagenknechts.

Michael Kellner - Der Grünen-Politiker und Parlamentarische Staatssekretär im Bundeswirtschaftsministerium nimmt Stellung zur heutigen Rücktrittsankündigung seiner beiden Parteivorsitzenden Lang und Nouripour.

Stefan Bratzel - Der Professor des Forschungsinstituts "Center of Automotive Management" spricht über Wege aus der Volkswagen-Krise und über Zukunftsrisiken für die deutsche Automobilindustrie.

Diskussion um BSW, Grüne, Autokrise bei Lanz im ZDF

Hintergrund: Als „Brombeer-Koalition“ wird ein mögliches Bündnis aus CDU, SPD und dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW) bezeichnet. Die Frucht dient als Namensgeber, da sie in unterschiedlichen Reifegraden die Parteifarben der möglichen Koalitionäre aufweist. Der Begriff geht auf den Parteienforscher Karl-Rudolf Korte zurück. Der Professor an der Universität Duisburg-Essen hatte ihn in einem Aufsatz mit Thesen zu den Landtagswahlen im Osten verwendet.

Das politische Erdbeben, das die Grünen am Mittwoch ausgelöst haben, versuchen die anderen Parteien für sich zu nutzen. Nach dem Rücktritt der beiden Grünen-Bundesvorsitzenden Ricarda Lang und Omid Nouripour fordert die Union auch den Rücktritt von Wirtschaftsminister Robert Habeck und Außenministerin Annalena Baerbock. „Wenn die Parteivorsitzende Ricarda Lang von der Notwendigkeit eines Neuanfangs und neuen Gesichtern spricht, dann können doch nicht diejenigen im Amt bleiben, die zum Symbol einer verfehlten Wirtschafts- und Migrationspolitik geworden sind - Baerbock und Habeck“, sagte der Parlamentarische Geschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), der „Rheinischen Post“ (Donnerstagsausgabe).

Normalerweise steht die Haustarifrunde bei Volkswagen im Schatten der Verhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie. Angesichts der Drohung des VW-Managements, Werke zu schließen und Tausende Arbeitsplätze abzubauen, könnte diesmal ein tarifpolitischer Flächenbrand von Norddeutschland ausgehen. Zum Auftakt der Verhandlungen kündigte die Arbeitnehmerseite eine bei VW bisher nicht gekannte Gegenwehr an. Nun ist guter Rat für die Autoindustrie teuer.

ZDF-Mediathek: Lanz heute

Seit 2008 wird die Talkshow von Markus Lanz im ZDF ausgestrahlt. Die Sendung des gebürtigen Südtirolers wird von Dienstag bis Donnerstag in einem Hamburger Fernsehstudio aufgezeichnet und am späten Abend im ZDF ausgestrahlt – oft zeitversetzt, manchmal auch live. Die Sendezeit liegt meist bei 23.15 Uhr - kann aber je nach Rahmenprogramm auch variieren. Die Lanz-Videos sind in der Mediathek des ZDF abrufbar.