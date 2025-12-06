Markus Balzuweit aus Stuttgart: Seit 35 Jahren Nikolaus – „Kinder sind fordernder geworden“

Markus Balzuweit war 15, als er das erste Mal auf dem Möhringer Christkindlesmarkt den Nikolaus gab. Inzwischen ist er 52 – und hängt immer noch den Rauschebart um.
Mit 15 wurde Markus Balzuweit der Nikolaus. Ausgesucht hat er sich das nicht wirklich. „Als Teenager gibt es Cooleres, als mit Bart und rotem Mantel über den Weihnachtsmarkt zu ziehen. Und meine Kumpels haben sich schlapp gelacht.“ Aber er war damals schon groß und breitschultrig, und deshalb kam der Bürgerverein auf ihn, als der Nikolaus für den Möhringer Christkindlesmarkt ausfiel und man schnell einen Ersatz suchte.