Markierungsarbeiten auf B 14 und B 29: Baubeginn verzögert sich – Fahrspuren werden erst eine Woche später gesperrt

Eskalation am Bahnhof Waiblingen Randalierende Frau beißt Polizistin

Eine randalierende Frau hat am Sonntagabend am Bahnhof Waiblingen die Polizei auf den Plan gerufen. Die 24-Jährige drosch zunächst auf einen Ticketschalter und Mülleimer ein. Später biss sie einer Polizistin in die Hand.