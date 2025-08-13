Markgröningen feiert: Das erwartet Euch beim Schäferlauf

Der Schäferlauf von Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) wartet mit einem bunten Programm auf. Neu ist eine Kooperation mit dem VfB – und die Festplakette wird teurer.
Wird jetzt etwa Fußball auf dem Stoppelfeld gespielt? Wohl eher nicht – auch wenn der neue Kooperationspartner beim Markgröninger Schäferlauf das vielleicht vermuten lassen könnte. Das ist nämlich der VfB Stuttgart, der bei der Großveranstaltung mit einigen Ständen vor Ort sein wird. Ansonsten wartet der Schäferlauf, von Freitag bis Montag, 22. bis 25. August, mit vielen bekannten Programmpunkten auf. Das Sicherheitskonzept stellte die Organisatoren vor besondere Herausforderungen – ein Grund, warum die Plakette dieses Jahr teurer ist als sonst.