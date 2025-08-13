Markgröningen feiert: Das erwartet Euch beim Schäferlauf

Der Schäferlauf von Markgröningen (Kreis Ludwigsburg) wartet mit einem bunten Programm auf. Neu ist eine Kooperation mit dem VfB – und die Festplakette wird teurer.

Wird jetzt etwa Fußball auf dem Stoppelfeld gespielt? Wohl eher nicht – auch wenn der neue Kooperationspartner beim Markgröninger Schäferlauf das vielleicht vermuten lassen könnte. Das ist nämlich der VfB Stuttgart, der bei der Großveranstaltung mit einigen Ständen vor Ort sein wird. Ansonsten wartet der Schäferlauf, von Freitag bis Montag, 22. bis 25. August, mit vielen bekannten Programmpunkten auf. Das Sicherheitskonzept stellte die Organisatoren vor besondere Herausforderungen – ein Grund, warum die Plakette dieses Jahr teurer ist als sonst.

„Ich werde manchmal gefragt, wann wir mit den Planungen zum Schäferlauf anfangen“, erzählt der Bürgermeister von Markgröningen, Jens Hübner. „Ich sage dann immer: Sobald der eine vorbei ist, fangen wir den nächsten an zu planen.“ Ein Aspekt in den Vorbereitungen erwies sich als echte Mammutaufgabe: Das Sperr- und Sicherheitskonzept, das man von vielen Großveranstaltungen kennt und das Anschläge verhindern soll, bei denen Menschen mit einem Fahrzeug in die Menschenmassen rasen.

Weitläufigkeit des Geländes macht zu schaffen

„Das Konzept treibt uns gewaltig um“, sagt Frank Blessing, Fachbereichsleiter Externer Service. „Das ist ein Thema, bei dem man als Veranstalter auf sich gestellt ist.“ Es gebe keine allgemein gültigen Vorlagen, an denen man sich orientieren könne. Was die Lage in Markgröningen so kompliziert, ist die Weitläufigkeit des Festgeländes – beginnend mit einem riesigen, unumzäunten Feld, endend damit, dass die komplette Innenstadt ebenfalls als Veranstaltungsgelände gilt.

„Wir wissen, dass es eine hundertprozentige Sicherheit nicht geben kann“, so Jens Hübner. „Und das Stadtbild wird sich durch die Maßnahmen an dem Wochenende verändern, die Leute werden das merken“, ergänzt Frank Blessing. „Aber nichts zu tun, wäre einfach grob fahrlässig.“

Damit einher geht ein großer finanzieller Mehraufwand, der unter anderem durch einen Aufpreis bei der Festplakette in Höhe von einem Euro abgefangen werden soll. Sie ist die „Eintrittskarte“ für Innenstadt am Festwochenende.

160 Marktstände in der Innenstadt

Dafür bekommen die Besucher auch einiges geboten: Livemusik, Partys, Unterhaltungsprogramm, Trachtengruppen, ein Vergnügungspark und natürlich der Lauf übers Stoppelfeld. „In der Innenstadt haben wir um die 160 Marktstände“, kündigt Sulamith Klein an, Fachgebietsleitung Bildung, Kultur und Freizeit. Besonders freut sie sich zudem über die Mitwirkung von 200 Kinden an dem Festprogramm.

„Wir sind auch froh, dass das Leistungshüten dieses Jahr wieder stattfinden kann.“ Der Berufswettkampf des Landesschafzuchtverbands Baden-Württemberg hatte 2024 wegen der kursierenden Blauzungenkrankheit ausfallen müssen. Fünf Teilnehmer haben sich angemeldet, um mit ihren Hunden die Markgröninger Schafherde von bis zu 300 Tieren über das Hütegelände zu führen. Der Wettbewerb bildet am Freitag quasi den inoffiziellen Auftakt zum Schäferlaufwochenende.

Der Schäferlauf Markgröningen

Ablauf

Das Leistungshüten startet am Freitag, 22. August, um 7.30 Uhr auf dem Schäferlaufgelände im Nordwesten der Stadt. Um 14.45 Uhr beginnt eine offene Stadtführung, Startpunkt ist das Hauptportal der Bartholomäuskirche. Das Musikprogramm auf der Marktplatzbühne startet um 20.30 Uhr. Eröffnungsfeier ist dann am Samstag um 10.30 Uhr auf dem Marktplatz, gefolgt vom Festzug Richtung Stoppelfeld und zahlreichen weiteren Programmpunkten. Am Sonntag ist der Programmzettel ähnlich voll, der Festzug zum Stoppelfeld ist um 13.30 Uhr. Das große Finale bildet das Feuerwerk am Montagabend um 21.30 Uhr.

Festplakette

Der Zugang zur Markgröninger Innenstadt ist am Samstag (9.30 bis 17 Uhr) und Sonntag (10 bis 17 Uhr) sowie zum Stoppelfeld am Sonntag nur mit einer Festplakette möglich. Sie kosten fünf Euro pro Stück (wovon 50 Cent an den Schafhaltungsfands gehen) und sind direkt vor Ort erhältlich. Die Plakettenpflicht gilt ab 16 Jahren.