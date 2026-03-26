Marketing mit Playmobil: Schwarzwald-Marie kommt unter die Plastik-Haube

Mit Bollenhut und Kirschtorte gilt die Playmobil-Figur Schwarzwald-Marie als Verkaufsschlager. Jetzt ist klar, wer mit ihr künftig in die Kiste – Pardon: den Karton steigt.
Sie gilt längst als begehrteste Playmobil-Frau im Schwarzwald: Jetzt bekommt die Sonderfigur „Schwarzwald-Marie“ einen Partner. Bei einer Abstimmung im Internet habe sich die neue Figur an ihrer Seite am Ende mit großer Mehrheit durchgesetzt, teilt das Touristikbüro von Baiersbronn mit. Der 7,5 Zentimeter große Traumpartner dürfe sie nun sogar heiraten.