Mariah Carey hat mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" erneut Platz eins der deutschen Single-Charts erreicht - und stellt damit einen neuen Allzeit-Rekord auf. Selbst Udo Lindenberg muss sich geschlagen geben.
Mariah Carey hat mit "All I Want For Christmas Is You" erneut die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert - und damit einen historischen Meilenstein erreicht. Kein anderer Song war häufiger auf Platz eins, wie es in einer Mitteilung heißt. Die US-Sängerin überholt mit ihrer 22. Nummer-eins-Woche auch Udo Lindenberg und Apache 207, deren Mega-Hit "Komet" es auf 21 Wochen an der Spitze bringt.