Mariah Carey hat mit ihrem Weihnachtsklassiker "All I Want For Christmas Is You" erneut Platz eins der deutschen Single-Charts erreicht - und stellt damit einen neuen Allzeit-Rekord auf. Selbst Udo Lindenberg muss sich geschlagen geben.

Mariah Carey hat mit "All I Want For Christmas Is You" erneut die Spitze der Offiziellen Deutschen Charts, ermittelt von GfK Entertainment, erobert - und damit einen historischen Meilenstein erreicht. Kein anderer Song war häufiger auf Platz eins, wie es in einer Mitteilung heißt. Die US-Sängerin überholt mit ihrer 22. Nummer-eins-Woche auch Udo Lindenberg und Apache 207, deren Mega-Hit "Komet" es auf 21 Wochen an der Spitze bringt.

Seit Jahrzehnten erklimmt Careys Weihnachtsklassiker aus dem Jahr 1994 aufs Neue die Charts. Was als festliche Single begann, ist längst zur unantastbaren Tradition geworden. Selbst Taylor Swift muss sich damit derzeit geschlagen geben. Mit "The Fate Of Ophelia" rutscht sie nach acht Wochen an der Spitze auf den dritten Platz ab.

Weihnachtslieder dominieren die Charts

Insgesamt mischen derzeit 49 Festtagstitel die Top 100 auf. Direkt hinter Carey landet "Last Christmas" von Wham! auf Platz zwei - ein weiterer Dauerbrenner, der jedes Jahr aufs Neue die Herzen der Hörer erobert. Brenda Lees "Rockin' Around The Christmas Tree" sichert sich Platz vier, Shakin' Stevens' "Merry Christmas Everyone" landet auf der Fünf. Auch die deutschsprachigen Weihnachtslieder spielen eine wichtige Rolle. Der beliebteste heimische Festtagssong ist und bleibt Rolf Zuckowskis "In der Weihnachtsbäckerei", der sich auf Platz 17 behauptet.

Während bei den Singles die Weihnachtslieder dominieren, sieht es bei den Alben etwas anders aus. Hier thront die Band Kraftklub mit ihrem Album "Sterben in Karl-Marx-Stadt" auf Platz eins. Doch auch in den Album-Charts machen sich die Festtage bemerkbar: Schlagerkönigin Helene Fischer schnappt sich mit "Die schönsten Kinderlieder - Winter- und Weihnachtszeit" Platz fünf, Michael Bublés "Christmas" landet auf der Acht.