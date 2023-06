1 Die Schauspielerin und Ärztin Maria Furtwängler und der Verleger Hubert Burda gehen, wie sie mitteilen lassen, schon „seit geraumer Zeit getrennte Wege“. Foto: dpa/Georg Wendt

Maria Furtwängler und Hubert Burda sind kein Paar mehr. Sie wissen, wie man den Glamour und die persönliche Verschwiegenheit pflegt.









Die Nachricht ist so knapp gehalten wie möglich, enthält aber dennoch alle relevanten Informationen. Das Ehepaar erklärt am Montag: „Maria Furtwängler und Hubert Burda gehen bereits seit geraumer Zeit getrennte Wege. Sie sind einander, auch angesichts der beiden gemeinsamen Kinder, freundschaftlich und familiär verbunden und werden dies auch in Zukunft so handhaben.“ Das war es.