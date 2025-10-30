Marco Wildersinn und die Kickers: So sieht es aus in der Trainerfrage mit Blick auf die neue Runde

Am 30. Juni 2026 endet der Zweijahresvertrag von Trainer Marco Wildersinn bei Regionalligist Stuttgarter Kickers. Wie geht es danach weiter?
Die drei Pflichtsiege gegen den Bahlinger SC (3:0), bei der TSG Balingen (2:0) und gegen den TSV Schott Mainz (2:1) haben fürs Erste für Ruhe gesorgt beim Fußball-Regionalligisten Stuttgarter Kickers. In vielen Belangen. Punktemäßig ist der Trend nach den erledigten Hausaufgaben positiv, den gilt es am kommenden Sonntag (14 Uhr/Waldstadion) beim FC 08 Homburg und in den dann noch folgenden fünf weiteren Spielen bis zur Winterpause zu bestätigen. Nach dem ersten Dezember-Wochenende ruht der Pflichtspielbetrieb dann bis zum 21. Februar 2026. Dieser lange Zeitraum bietet genügend Möglichkeiten, sich über Zukunftsfragen Gedanken zu machen.