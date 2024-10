Marc Eggers auf dem Cannstatter Volksfest: Die große Show der Klick-Millionäre

Achtung, Klickmillionäre sind in der Stadt! Sie nennen sich Rewi, Inscope 21, Adi Tortoro – oder verwenden wie Marc Eggers einfach den Namen, der im Pass steht. Die Erfolgreichsten von ihnen haben jeweils über zwei Millionen Follower bei Youtube oder Instagram. Aus entfernten deutschen Städten sind sie nach Stuttgart gereist. Ihr verwegener Plan: Auf dem Cannstatter Volksfest wollen sie ein Bierzelt übernehmen, die gesamte Arbeit dort tun, also Maßkrüge schleppen und Besoffene rauswerfen – klar, das alles soll für ein Internetformat gefilmt werden.

OB Nopper empfängt die Influencer im Rathaus

Die Rinos sind in der Stadt! Unter dem Namen Rinos drehen die Jungs ihre Challenge-Filme, für die sie allerhand wagen. Wer sich eine der bisherigen Ausgaben anschaut, fühlt sich an einen Kindergeburtstag erinnert. Erwachsene Männer können so kindisch sein! Und wie viel Spaß sie dabei haben!

Wenn die Stars der deutschen Influencer-Szene kommen, steht selbst der Oberbürgermeister parat. Frank Nopper (CDU) lädt die Rinos ins Rathaus, erklärt ihnen, dass der Wasen „identitätsstiftend“ für Stuttgart sei. Während sich die Gruppe bei Angermaier an der Eberhardstraße mit Tracht einkleidet (jeder darf sich kostenlos was bis zu einem bestimmten Betrag aussuchen) und danach im Malo bei Lorenz Grohe relaxen, überbieten sich online die Medien von RTL bis „Stern“ mit Schlagzeilen, in denen behauptet wird, nun sei es „offiziell“: Bill Kaulitz habe soeben seine Beziehung zu Marc Eggers bestätigt.

Marc Eggers kleidet sich bei Angermaier ein. Foto: Uwe Bogen

Und was sagt Marc Eggers?

Wow! Wenn sich zwei Menschen lieben, ist das immer schön. Aber muss das gleich wie eine wichtige Eilmeldung gepusht werden? Es gibt nicht wenige Partypeople, die Marc Eggers seit Jahren kennen, die sich darüber köstlich amüsieren. „Marc ist ein Pick-up-Artist“, sagt ein alter Weggefährte von ihm, „er ist ein Verführungskünstler, der eine Frau nach der anderen klarmacht.“

Oder fühle sich Marc Eggers inzwischen so unwiderstehlich, dass er Frauen und Männer gleichermaßen beglücken will? „Metrosexualität“ sei doch weit verbreitet, wird diskutiert. Männer von heute dürfe man nicht in eine bestimmte Rolle pressen, sie wollten sich immer wieder neu ausprobieren und Grenzen überschreiten.

Und was sagt Marc Eggers? Er sagt dazu gar nichts. Der Produzent des Wasendrehs erklärt dem Journalisten unmissverständlich, dass Eggers keine Fragen zu seinem Beziehungsstatus dulde. Kann man ja verstehen. Selbst aber hebt der Sänger auf Mallorca Leuten das Mikro vor die Nase, um von ihnen zu erfahren, wie hoch ihr „Body Count“ sei, also wie viele Sexualpartner sie bisher hatten.

Schwer ist es nicht, sich über wichtigtuerische Influencer lustig zu machen – aber einer zu werden schon. Auf der Internetseite der Bundesagentur für Arbeit steht im Verzeichnis aller Berufe neuerdings auch „Influencer-Marketing“. Erklärt wird der Beruf so: „Influencer sind eine Art moderne Markenbotschafter. Sie können zum Beispiel als langfristiges Testimonial aufgebaut werden oder Inhalte erstellen, die ein Unternehmen dann für unterschiedliche Zwecke, wie beispielsweise Print- oder TV-Werbung, verwerten kann.“

Die Posts von Influencern verbreiten sich manchmal schneller als eine Influenza. Der Aufbau und die Pflege einer Community bei Instagram, Facebook oder Youtube können knallharte Arbeit sein. Obendrein sind Influencer den Vorwürfen ausgesetzt, sie würden viele Follower kaufen und keine Grenze zwischen eigener Meinung und bezahlter Schleichwerbung ziehen. Und sie würden zur Mehrung ihrer Klickzahlen eine Show veranstalten mit Fake-Infos.

Die Welt hat andere Probleme

Ob Marc Eggers und Bill Kaulitz ein Paar sind oder nicht, sollte uns allen völlig egal sein – die Welt hat andere Probleme. Aber ihr Beispiel zeigt, wie das Influencergeschäft funktioniert, das immer wichtiger zu werden scheint, weil es dabei um hohe Summen und hohe Reichweiten geht, weil dabei junge Menschen ihre Vorbilder suchen.

Was für die heute 50- oder 60-Jährigen einst Thomas Gottschalk und Günther Jauch waren, sind für die Jungen die Influencer. Von den Jungen schaut keiner mehr Fernsehen, die sind alle bei Youtube zu Hause, da werden Riesenumsätze gemacht. Für ihr Rinos-Format wollten die Produzenten eigentlich in der Almhütte Royal drehen. „Die haben gesagt, sie machen für uns die Arbeit“, berichtet Wirtin Nina Renoldi, „doch dann haben sie gar nichts gemacht.“

Marc Eggers mit Tablett im Festzelt. /Grohe

Die Reihen sind am Mittwochabend in der Almhütte nicht voll besetzt – fürs Filmteam hat wohl die Kulisse nicht gestimmt. Die Influencer ziehen deshalb weiter, landen schließlich im besser besuchten Schwabenwelt-Zelt von Michael Wilhelmer. Dort schleppen die Rinos Tabletts, zumindest für die Kamera, und dürfen schließlich auf die Bühne. Mehrere Ordner müssen sie abschirmen vor den Fans, weil die Rinos erkannt werden.

„Ich find dich obergeil in deinem Oberteil“

Die Show ist ihr Leben! Marc Eggers performt mit den Jungs seinen neuen Song „Oberteil“. Darin heißt es: „Ich find dich obergeil in deinem Oberteil, wenn’s nach mir geht darf es auch ohne sein.“ Der Text ist also wahre Ballermann-Lyrik. Bei Instagram hat Marc Eggers „nur“ 318 000 Follower. Kollege Rewi, der ebenfalls in Stuttgart dabei ist, dagegen hat zwei Millionen. Kein Wunder also, dass sich Eggers was ausdenken muss, um ins Gespräch zu kommen und aufzuholen. Im Duo mit Bill Kaulitz geht’s medienmäßig voll ab.

Nach dem Dreh feiern die Influencer in der Spitzenbubenbar, dem Party-Hotspot des Wasens. Dort sagt Marc Eggers dann doch noch etwas Privates, was mehrere Ohrenzeugen mitbekommen haben, weshalb es sich schnell herumspricht. Er sei nicht mit Bill Kaulitz zusammen, sagt er, was ehrlich klingt, und Bill Kaulitz habe auch nichts bestätigt in dieser Sache. Ob das nun stimmt? Oder ist diese Behauptung auch nur Teil der Show? Wer weiß das schon? Die Liebe ist ein seltsames Ding.