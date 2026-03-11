Marc-André Stickel aus Marbach (Kreis Ludwigsburg) hat nach einem Schlaganfall seine linke Körperhälfte kaum kontrollieren können. Jetzt nimmt er sogar wieder an Triathlons teil.
Dem Rauchen hatte Marc-André Stickel schon vor vielen Jahren abgeschworen. Seit fünf Monaten trank er auch keinen Tropfen Alkohol mehr. Er trainierte stattdessen fleißig für seinen nächsten Triathlon. Erstmals seit Langem sollte es wieder über die olympische Distanz gehen. Zuletzt hatte der Marbacher nur kürzere Strecken in Angriff genommen. „Ich war in der Form meines Lebens“, sagt der 43-Jährige. Stickel schien also ein völlig unwahrscheinlicher Kandidat für einen Schlaganfall zu sein. Dennoch schlug das Schicksal im Mai 2025 unbarmherzig zu. Bei dem zweifachen Familienvater kam es zu einem Gefäßverschluss im Gehirn.