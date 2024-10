Marbacher Firma erweitert: VfB-Partner EgeTrans baut trotz Konjunkturflaute im großen Stil

1 Der Rohbau steht. Bis 2026 sollen die Arbeiten vollends abgeschlossen sein. Foto: Werner Kuhnle

Der Logistiker lässt in Marbach am Neckar einen Erweiterungsbau und Mitarbeiterwohnungen errichten. Der Geschäftsführer weiß, dass eine solche Millionen-Investition in diesen schweren wirtschaftlichen Zeiten Fragen aufwirft.











Die jüngere Firmengeschichte von EgeTrans klingt fast zu schön, um wahr zu sein. Nur sieben Jahre ist es her, dass der Logistiker an der Landstraße zwischen Marbach und Ludwigsburg auf Tuchfühlung zum Neckar ein nigelnagelneues, weithin sichtbares Domizil bezogen hat. Rund 150 Arbeitsplätze sollten hier für das Unternehmen selbst reserviert sein, weitere Büroflächen an externe Interessenten vermietet werden. Die Familie Steinmüller an der Spitze des Unternehmens dachte, das reicht für alle Zeiten. Doch inzwischen sind in dem Gebäude sogar 185 Frauen und Männer für die Firma tätig, hat sich EgeTrans als Marketing-Partner des VfB Stuttgart auch überregional einen Namen gemacht. Und weil die Steinmüllers an ein weiteres Wachstum glaubten, waren schnell die Pläne für einen Erweiterungsbau gereift.