Mannheimer Tiktokerin: Soffie singt von neuer Energie und altem Schmerz

Ihr viraler Hit „Für immer Frühling“ bewegte vor mehr als einem Jahr die Menschen nicht nur auf den Demonstrationen für Demokratie: Die Wahl-Mannheimerin Soffie träumte von einer besseren Welt und fasste ihre Gedanken dabei liebevoll und klangvoll in Worte. Ihr erstes Mini-Album „Unterwegs“ erscheint am 25. April und erzählt von den großen Gefühlen des Alltags, bietet ebenfalls tanzbare Musik und Textzeilen zum Nachdenken.

In „Jana“ etwa singt die 25-Jährige über eine junge Frau, die auf der Suche nach sich selbst ist. „Und wenn die Sonne untergeht, auch wenn dich niemand sieht, weißt du dann wirklich, wer du bist und für wen du gerade lebst?“. Am Ende befreit sich Jana selbst - und reißt mit dem Vorschlaghammer die kahlen Wände ein.

Ein Mann auf Tiktok inspirierte sie zu dem Song „Jana“

Soffie, die als Sofie Aspacher in Backnang bei Stuttgart geboren wurde, fühlte sich zu „Jana“ von einem Mann auf Tiktok inspiriert. „Der hat gepostet, dass er so unbemerkt lebt, dass nicht mal seine Eltern bemerken, wenn er sein ganzes Zimmer renoviert“, erzählt Soffie beim Gespräch in einer Mannheimer Espresso-Bar. Das habe sie berührt. „Aber je mehr ich da geschrieben habe, desto mehr habe ich den Song natürlich über mich geschrieben.“

Der Erfolg von „Für immer Frühling“ im vergangenen Jahr habe sie beflügelt. „Ich glaube, den ganzen Januar, Februar, März war ich einfach nur so glücklich, weil ich wusste: Das war es jetzt. Es ist das passiert, was ich immer mir erhofft hatte.“ Sie habe gewusst: „Okay, es ist jetzt mein Job, und jetzt kann ich davon leben, und ich werde jetzt nicht mehr so Wassertreten wie die zwei, drei Jahre davor.“

56 Millionen Mal wurde „Für immer Frühling“ auf Spotify geklickt

Das Lied wurde mittlerweile mehr als 56 Millionen Mal bei Spotify aufgerufen. Soffie trat als Vorband von Mark Forster auf, spielte laut ihrer Agentin auf fast 40 Festivals im vergangenen Sommer, ging im Oktober selbst auf Tour. Die ehemalige Studentin der Mannheimer Popakademie spielt demnach auch Klavier und Bass, im Moment lerne sie auch noch Gitarre.

Ihr Mini-Album mit fünf Stücken (plus Outro) bezeichnet die Künstlerin als „energetisch“, „vielseitig“ und „ehrlich“ - auf die politische Weltlage bezieht es sich nicht. „Ich muss Sachen schon fühlen, dass ich da was drüber schreiben kann“, sagt Soffie. „Das waren in letzter Zeit halt mehr diese persönlichen Themen und so dieses Gefühl von: Es geht jetzt los.“

„Poltergeist“ handelt von altem Liebesschmerz

So singt Soffie in „Energie“ davon, wenn es richtig gut läuft, in „Schalt mich an“ wiederum darüber, zu viel zu machen, nicht auf sich selbst zu achten. „Schalt mich an, bin zu hoch geflogen, an der Sonne verbrannt, ich entzünde mich daran, wenn ich zu glühen beginne, löschst du mich dann?“, heißt es dort. Im langsamen „Poltergeist“ erzählt sie von altem Liebesschmerz.

„Ich liebe diese Momente, wenn Musik ganz, ganz groß klingt und ganz mächtig und so ein bisschen wie ein Sturm“, sagt Soffie. Ihr Künstlername mit dem „ff“ erinnere daher auch an das musikalische Fortissimo - italienisch für „sehr laut“.