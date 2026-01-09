Mannheim: Doppelt gestohlenes Auto geht an Dortmunder

Ein Mann aus Mannheim holt sein gestohlenes Auto ohne Absprache zurück – und wird festgenommen. Die Staatsanwaltschaft hat eine Entscheidung in dem kuriosen Fall getroffen.

Eine kuriose Geschichte um ein zweifach gestohlenes Auto ist bis auf weiteres abgeschlossen. Da sich der ursprüngliche Besitzer aus Mannheim nicht mehr bei der Dortmunder Staatsanwaltschaft gemeldet hat, bekommt nun ein dort ansässiger Autohändler den Wagen. Die Behörde habe die Polizei am Mittwoch angewiesen, das Auto herauszugeben, sagte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft. Zuvor hatte der SWR berichtet.

Der Fall hatte im Mai Aufsehen erregt. Der damals 27-Jährige aus Mannheim wurde festgenommen, weil er sein eigenes Auto gestohlen haben soll.

Zwei Opfer

Die Kurzfassung: Der Mannheimer hatte sein Fahrzeug in Rumänien verkaufen wollen. Doch ein Kaufinteressent kam von der Probefahrt nicht zurück. Im Auto lagen Fahrzeugschein und Fahrzeugbrief. Der Mann zeigte das bei der Polizei in Rumänien an und gab seiner Versicherung Bescheid. Über Ortungsdaten fand er später den gestohlenen BMW in Dortmund und holte ihn - ohne die Polizei zu informieren - mit einem Zweitschlüssel vom Hof des Autohändlers. Die Polizei stellte nach der Festnahme den Wagen im Wert von 12.000 Euro sicher.

Die Staatsanwaltschaft kam zu dem Schluss, dass der Autohändler das Auto gutgläubig erworben habe und es dem 38-Jährigen zustehe. Der Mannheimer sei darüber informiert worden und habe zwei Wochen Zeit gehabt, Einwände zu erheben, sagte der Sprecher nun. Der Mann habe sich aber nicht gemeldet.

Weitere Wendung?

Erledigt ist der Fall damit aber nicht zwingend: Der Mannheimer könnte demnach versuchen, vor einem Zivilgericht Ansprüche geltend zu machen.

Was am Ende gar geschehen könnte, wenn der Autohändler den Wagen dann schon wieder weiterverkauft hat, blieb zunächst offen.