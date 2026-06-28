Mann mit Machete: Großer Polizeieinsatz bei Streit ums Bier

1 Bei einem Streit in einer Gruppe Feiernder über die Verteilung des Biers ist es zu einem großen Polizeieinsatz gekommen (Symbolbild). Foto: Peter Kneffel/dpa/Peter Kneffel

Eine Gruppe streitet sich beim Feiern. Auf einmal bekommt ein junger Mann von einem Unbekannten eine Machete in die Hand gedrückt.











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Bei einem Streit in einer Gruppe Feiernder über die Verteilung des Biers ist es zu einem großen Polizeieinsatz in München gekommen. Dabei hat ein 19-Jähriger von einem bislang Unbekannten eine Machete in die Hand gedrückt bekommen, wie die Polizei mitteilte. Der junge Mann soll am Freitag mit der etwa 50 Zentimeter langen Waffe wild herumgefuchtelt haben. Eine 21-Jährige fühlte sich davon bedroht und wählte den Notruf.