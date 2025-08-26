Manager von Darja Varfolomeev: Kann man als beste Sportgymnastin der Welt reich werden, Klaus Kärcher?

Darja Varfolomeev holte Olympia-Gold und elf WM-Titel in der Sportgymnastik. Laut ihres Managers Klaus Kärcher ist sie eine „absolute Ausnahmeerscheinung“ – mit großem PR-Potenzial.
Sie ist erst 18 Jahre alt – aber längst die erfolgreichste Sportgymnastin der Welt. Darja Varfolomeev wurde 2024 in Paris Olympiasiegerin und gewann nun bei der WM 2025 in Rio de Janeiro, wie bereits bei der WM 2023 in Valencia, erneut fünf (!) Goldmedaillen. Für ihren Manager Klaus Kärcher gehört die Athletin aus Fellbach-Schmiden schon jetzt zu den Weltstars des Sports. Nun geht es auch um die Frage, ob und wie sich ihre Erfolge versilbern lassen.