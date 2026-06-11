Man muss realistisch sein: Zoë Kravitz spricht über Vereinbarkeit von Kind und Arbeit

Zoë Kravitz hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Die Schauspielerin, die mit Harry Styles verlobt sein soll, deutet jetzt allerdings an, dass sie darüber nachgedacht hat, ob die Arbeit als Regisseurin und ein Kind für sie vereinbar wären.
Über private Dinge spricht Zoë Kravitz (37) nicht allzu häufig. In einem neuen Interview möchte sie auch nicht auf die Spekulationen, dass sie mit dem Sänger Harry Styles (32) verlobt sein soll, eingehen. Wenige Sätze aus dem Gespräch der Schauspielerin und Regisseurin mit der britischen Ausgabe der "Vogue" machen aber hellhörig. Die Tochter von Lenny Kravitz (62) und Lisa Bonet (58) spricht darüber, dass sie nicht gleichzeitig als Regisseurin arbeiten und ein Kind bekommen möchte.