Man muss realistisch sein: Zoë Kravitz spricht über Vereinbarkeit von Kind und Arbeit

Zoë Kravitz hält ihr Privatleben größtenteils aus der Öffentlichkeit heraus. Die Schauspielerin, die mit Harry Styles verlobt sein soll, deutet jetzt allerdings an, dass sie darüber nachgedacht hat, ob die Arbeit als Regisseurin und ein Kind für sie vereinbar wären.

Über private Dinge spricht Zoë Kravitz (37) nicht allzu häufig. In einem neuen Interview möchte sie auch nicht auf die Spekulationen, dass sie mit dem Sänger Harry Styles (32) verlobt sein soll, eingehen. Wenige Sätze aus dem Gespräch der Schauspielerin und Regisseurin mit der britischen Ausgabe der "Vogue" machen aber hellhörig. Die Tochter von Lenny Kravitz (62) und Lisa Bonet (58) spricht darüber, dass sie nicht gleichzeitig als Regisseurin arbeiten und ein Kind bekommen möchte.

"Das lasse ich mir von euch nicht nehmen" Danach gefragt, wie es sich anfühlt, sich vor den Augen der interessierten Öffentlichkeit zu verlieben, entgegnet Kravitz, dass sie es "unangenehm" finde, auch nur irgendetwas in der Öffentlichkeit zu tun. Schon vor dem Gespräch habe ihr Team klargestellt, dass sie nicht über die Beziehung zu dem Sänger sprechen möchte. Sie ist sich aber darüber bewusst, dass es ein großes Interesse daran gibt.

Das heiße gleichzeitig aber nicht, dass es okay für sie sei, wenn etwa acht Leute vor ihrem Zuhause warteten, um sie abzupassen. Es gebe Augenblicke, in denen sie sich vor all der Aufmerksamkeit verstecken wolle, "weil es einen überfordert, und dann gibt es Momente, in denen man, sei es aus Trotz, sagt: 'Ich gehe jetzt meinen Kaffee holen, und das lasse ich mir von euch nicht nehmen.'" Sie wolle am Leben teilnehmen, erklärt Kravitz. Auch wenn es für sie eine andere Erfahrung als für eine unbekannte Person sei. Lieber so, als sich komplett zu verschließen.

Zoë Kravitz "muss einfach realistisch sein"

Kravitz "halte es für sehr wichtig, einen gewissen Normalzustand aufrechtzuerhalten". Offenbar hat sie den erwähnten Trotz in den vergangenen Monaten auch gezeigt. Mehrfach wurden Kravitz und Styles zusammen gesehen, etwa auch Arm in Arm in Rom fotografiert. Im Dezember 2025 berichtete ein Insider "People", dass es zwischen den beiden angeblich ernst werde. Im April 2026 sagte eine weitere anonyme Quelle dem US-Magazin, dass die beiden sich verlobt haben sollen. Sie hätten die freudige Nachricht "einem kleinen Kreis" mitgeteilt und Freunden den Verlobungsring gezeigt. Kurz zuvor hatte die britische "The Sun" Fotos veröffentlicht, die die beiden bei einem Kuss zeigen sollen.

Kravitz verspüre keinen Druck, sich rechtfertigen zu müssen, heißt es in dem Artikel weiter. Sie habe kein Bedürfnis, sich Erwartungen anzupassen, auch nicht, wenn es darum gehe, ihr Berufsleben mit einer Ehe und Kindern in Einklang zu bringen. "Man muss einfach realistisch sein", sagt Kravitz. "Wenn ich etwas gut machen will, muss ich mich darauf konzentrieren. So wie ich mich kenne, werde ich nicht zur gleichen Zeit ein Kind bekommen und Regie führen. Man muss sich einfach entscheiden, wofür man seine Energie einsetzen will."