Bryan Cranston wurde bei den Dreharbeiten zu "Malcolm mittendrin" von einer echten Biene an einer besonders schmerzhaften Stelle gestochen. Für eine Episode ließen sich rund 60.000 Bienen auf seinem Körper nieder.
Bryan Cranston (70) hat enthüllt, dass er während der Dreharbeiten zu einer Folge von "Malcolm mittendrin" von einer Biene gestochen wurde - an einer äußerst unangenehmen Stelle. Der 70-Jährige, der in der Kultserie den Vater Hal verkörperte, war in der "Late Show with Stephen Colbert" zu Gast. Dort sprach Cranston nicht nur über die Neuauflage "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer", sondern nutzte den Anlass auch, um auf die Originalserie zurückzublicken.