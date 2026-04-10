Bryan Cranston wurde bei den Dreharbeiten zu "Malcolm mittendrin" von einer echten Biene an einer besonders schmerzhaften Stelle gestochen. Für eine Episode ließen sich rund 60.000 Bienen auf seinem Körper nieder.

Bryan Cranston (70) hat enthüllt, dass er während der Dreharbeiten zu einer Folge von "Malcolm mittendrin" von einer Biene gestochen wurde - an einer äußerst unangenehmen Stelle. Der 70-Jährige, der in der Kultserie den Vater Hal verkörperte, war in der "Late Show with Stephen Colbert" zu Gast. Dort sprach Cranston nicht nur über die Neuauflage "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer", sondern nutzte den Anlass auch, um auf die Originalserie zurückzublicken.

Bienenpfleger half Cranston nicht In einer Episode der ersten Staffel wurde Hal von Malcolm und dessen Freunden komplett mit Bienen bedeckt und wie der Schauspieler gegenüber Stephen Colbert (61) bestätigte, handelte es sich dabei um echte Bienen. "Ich hatte 60.000 Bienen auf mir und wurde zweimal gestochen", erzählte er. "Und wenn man 60.000 Bienen auf sich hat, wird einem klar: Man sollte sich nicht wundern, wenn man gestochen wird."

Weiter berichtete Cranston: "Ich sagte: 'Oh, ich glaube, ich bin gestochen worden.' Und der Bienenpfleger meinte, er sei bereit, den Stachel herauszuziehen. Er fragte: 'Wo ist er?' Und ich antwortete: 'An meinem Hodensack.'" Cranston ergänzte, dass der Bienenpfleger anschließend zu ihm gesagt habe: "Du bist auf dich allein gestellt. Ich werde dir nicht helfen."

Revival ohne "Dewey"-Darsteller

Cranston schilderte auch, wie es überhaupt dazu kam, dass die Bienen sich auf ihm niederließen. Dafür wurden der Bienenkönigin Pheromone entnommen und auf seinem gesamten Körper verteilt - mit einer entscheidenden Ausnahme: Sein Gesicht bestrich das Team stattdessen mit Insektenschutzmittel, um die Tiere fernzuhalten.

Nach über zwei Jahrzehnten Pause feiert "Malcolm mittendrin" ein Comeback: Das Revival "Malcolm Mittendrin: Unfair wie immer" startet am 10. April bei Disney+. Es erscheinen vier neue Folgen, im Mittelpunkt steht Malcolms eigenes Familienleben.

Nicht mit dabei: Erik Per Sullivan (34), der in der Originalserie Dewey verkörperte. An der Gage lag es offenbar nicht, wie Jane Kaczmarek (70), die in der Serie Mutter Lois spielte, im Gespräch mit "The Guardian" verriet. Demnach habe man Sullivan "eimerweise Geld" angeboten, um ihn für die neuen Folgen zu begeistern, doch der Schauspieler soll schlicht mit einem "Nein, danke" abgelehnt haben. Sullivan studiere derzeit in Harvard und mache seinen Master-Abschluss, wie Kaczmarek verriet.