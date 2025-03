Während Karina Wagner ihr Glück bei „Make Love, Fake Love“ 2025 nicht finden konnte, ist sie dafür aktuell umso glücklicher. Die einstige Single-Lady ist wieder vergeben.

Mit wem ist Karina zusammen?

In einem YouTube-Video auf dem Kanal von RTL+ hakte Janin Ullmann nach dem Wiedersehen noch einmal nach: „Du hast tatsächlich den Mann an deiner Seite gefunden - zwar jetzt nicht bei „Make Love, Fake Love“, aber es ist ein Mann den du auch schon kanntest. Und jetzt raus mit der Sprache, wer ist der Mann?“ Mit einem breiten Lächeln gibt Karina bekannt, dass es sich bei ihrem neuen Freund um Steffen Vogeno handelt, den sie bereits bei „Bachelor in Paradise“ kennenlernen durfte.

Bild: RTL Deutschland

Lesen Sie auch: So war das Wiedersehen von „Make Love, Fake Love“ 2025

Im Video können Sie sich den kompletten Talk zwischen Karina und Janin anschauen:

Wer ist Steffen Vogeno?

Steffen Vogeno ist ein deutscher Reality-TV-Teilnehmer. Seine Fernsehkarriere begann 2022 mit der Teilnahme an der RTL-Datingshow "Die Bachelorette", in der er um Sharon Battiste warb und es bis unter die Top 3 schaffte. 2023 suchte er erneut nach der großen Liebe in den Formaten "Are You The One? – Realitystars in Love" und "Bachelor in Paradise". Bei letzterer Show fand er zusammen mit Tami Nehrbass zueinander; die beiden gaben jedoch im August 2024 ihre Trennung bekannt. ​

"Make Love, Fake Love" verpasst?

Alle Staffeln von "Make Love, Fake Love" können sie mit einem Abo beim Streaming-Anbieter RTL+ jederzeit anschauen.