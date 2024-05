1 Die finale Folge von "Make Love, Fake Love" 2024 ist seit Dienstag, 7. Mai 2024, auf RTL+ zum Streamen verfügbar. Foto: RTL Deutschland

Wann Sie das Wiedersehen der 2. Staffel von „Make Love, Fake Love“ schauen können und alle weiteren Infos zum Finale, lesen Sie im Artikel.











Link kopiert



In der finalen Folge der 2. Staffel von „Make Love, Fake Love“ muss sich Antonia zuerst für ihre drei Finalisten entscheiden und am Schluss den Sieger auswählen. Anders als in Staffel 1 gibt es in diesem Jahr eine Wiedersehensshow.