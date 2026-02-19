1 Für Elena Miras steht bei "Make Love, Fake Love" die finale Entscheidung an. Foto: RTL

Welche Kandidat die 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“ gewonnen hat und was im Finale alles passiert ist, lest ihr im Artikel.











Link kopiert



Showdown bei der 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“: Im Halbfinale kämpfen noch sechs Kandidaten um Elenas Herz, drei von ihnen sichern sich einen Platz im großen Finale. Dort fällt die alles entscheidende Wahl: Für wen entscheidet sich Single-Lady Elena Miras am Ende?

„Make Love, Fake Love“ 2026: Wer muss im Halbfinale gehen?

Bevor Elena ihre erste große Entscheidung treffen muss, sorgt das „Hochstapler-Spiel“ noch einmal für ordentlich Wirbel. Doch wirklich schlauer wird sie dadurch nicht. Im Halbfinale schickt sie zunächst Leonidas nach Hause, kurz darauf muss auch Ray seine Koffer packen. Und als Letzter verpasst Andi den Einzug ins Finale. Für Elena macht es die Sache nicht wirklich einfacher – denn ausgerechnet alle drei entpuppen sich als Single. Damit steht gleichzeigt auch fest, dass Ferris, Johannes und Patrick im Finale stehen. Ferris gesteht Elena, dass er vergeben ist Vor der letzten Entscheidung warten auf die drei Finalisten zunächst Videobotschaften von ihren Liebsten. Anschließend bekommt jeder von ihnen noch ein Einzeldate mit Elena. Beim Treffen mit Ferris kommt es dabei zu einem offenen Moment: Er gesteht ihr, dass er vergeben ist. Elena reagiert entspannt und bittet ihn, die beiden anderen vorerst nicht einzuweihen.

„Make Love, Fake Love“ 2026: Wer hat gewonnen?

Nach seinem Geständnis beim Einzeldate ist für Elena klar: Ferris ist der Erste, von dem sie sich verabschieden muss. Draußen wartet bereits seine Freundin Mia – in deren Arme er sichtlich erleichtert und glücklich fällt. Dann wird es ernst: Johannes oder Patrick? Elena erklärt, dass es nur einen Mann gibt, der ihr Herz wirklich berührt hat und das ist Patrick. Der kann sein Glück kaum fassen und stürmt auf sie zu. Damit steht fest: Patrick gewinnt die 4. Staffel von „Make Love, Fake Love“. Die Zuschauer wissen es bereits: Er ist single und Elena hat sich richtig entschieden. Passend zum Thema: Wird es bei der 4. Staffel von "Make Love, Fake Love" ein Wiedersehen geben? Elenas Reaktion auf Johannes' Beziehung Der schöne Moment zwischen Patrick und Elena wird jedoch schnell überschattet, als Elena erfährt, dass Johannes die ganze Zeit über an Christina B. vergeben war. Zwischen Elena und Johannes eskaliert daraufhin ein heftiger Streit. Während Elena angewidert auf seine Lügen reagiert und Christina sogar rät, sich von ihm zu trennen, zeigt Johannes eine ganz andere Seite. Elena wirft ihm aggressives Verhalten vor, doch Johannes kontert nur, sie sei doch genauso. Als die Diskussion zunehmend aus dem Ruder läuft, muss Moderatorin Sandra eingreifen und ihn ermahnen, nicht respektlos zu werden. Schnell wird klar: Johannes und Elena werden wohl keine Freunde mehr. So ging es nach "Make Love, Fake Love" weiter: Sind Christina und Johannes noch ein Paar?