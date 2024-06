1 Was ist das "Main Character Syndrome"? Foto: Kaspars Grinvalds/ Shutterstock

Wenn Sie in letzter Zeit in den sozialen Medien unterwegs waren, haben Sie vielleicht schonmal etwas über das „Main-Character-Syndrom“ gelesen. Der Begriff beschreibt in der Regel Menschen, die die Welt als ihre Bühne und sich selbst als Helden der Geschichte sehen.











Auf Deutsch bedeutet der Begriff „Main Character Syndrome“ so viel wie „Hauptcharakter-Syndrom“. Es beschreibt also eine Person, die sich so verhält, als sei sie die Hauptperson in einer Geschichte. Sie sieht sich selbst als die zentrale Figur, um die sich alles dreht. Der Begriff hat in den letzten Jahren an Popularität gewonnen, vor allem auf Social-Media-Plattformen wie TikTok und Instagram, wo Menschen oft eine idealisierte Version ihres Lebens präsentieren.