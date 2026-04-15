Mahle in Stuttgart: Mit diesem Bonus können die Mitarbeiter rechnen

Die Autokrise hinterlässt auch beim Stuttgarter Technologiekonzern Spuren. Der Umsatz geht zurück, entsprechend fällt die Gewinnbeteiligung für die Mahle-Belegschaft aus.
Es hätte durchaus schlimmer kommen können, so lässt sich die Bilanz bei Mahle für das Jahr 2025 zusammenfassen. Andere Unternehmen der Autoindustrie hatten schließlich zuletzt deutlich höhere Rückgänge zu verzeichnen als jene, die das Stuttgarter Technologieunternehmen am Mittwoch bei seiner Jahrespressekonferenz bekannt gegeben hat.