Mädchen auf Spielplatz mit Messer attackiert – Verdächtige in U-Haft

1 Die Polizei verhaftete eine 39-Jährige, die Mädchen auf einem Spielplatz attackiert haben soll. (Symbolfoto) Foto: dpa/Marcus Brandt

Eine 39-Jährige soll Ende Oktober auf einem Spielplatz in Magstadt mehrere Mädchen attackiert haben, unter anderem mit einem Messer. Nun sitzt sie in U-Haft. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts des versuchten Totschlags.











Weil sie am 21. Oktober auf einem Spielplatz in Magstadt (Landkreis Böblingen) eine Mädchengruppe unter anderem mit einem Messer attackiert haben soll, befindet sich eine 39-Jährige seit Donnerstag, 7. November, in U-Haft.