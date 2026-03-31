Madonna, Pedro Pascal und mehr: Zahlreiche Stars fordern Schließung von US-Abschiebelager

Dutzende Prominente aus Hollywood haben einen offenen Brief unterzeichnet, der die Schließung eines ICE-Haftzentrums in Texas fordert. Unter anderem Madonna, Pedro Pascal und Gracie Abrams prangern katastrophale Zustände an.
Dutzende hochkarätige Stars haben einen eindringlichen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie die sofortige Schließung des ICE-Haftzentrums in Dilley, Texas, fordern. Zu den Unterzeichnern gehören neben Pop-Ikone Madonna auch Schauspieler Pedro Pascal, Sänger John Legend, Sängerin Gracie Abrams und Schauspieler Billy Porter sowie die Schauspielstars Javier Bardem, Mark Ruffalo, Keke Palmer und Jane Fonda.