Macaulay Culkin und Brenda Song: Süße Liebeserklärungen zum Jahrestag

Seit neun Jahren gehen Macaulay Culkin und Brenda Song gemeinsam durchs Leben. Zum Jahrestag feiert das Paar seine Beziehung mit liebevollen Botschaften auf Social Media.
Brenda Song (38) hat zum neunten Jahrestag ihrer Beziehung mit Macaulay Culkin (45) eine Liebeserklärung auf Instagram geteilt. Ihrem Verlobten gratulierte sie darin zum "neunjährigen Jubiläum". Die Schauspielerin schrieb, sie sitze gerade am Flughafen, komme von einem Dreh und sei auf dem Weg zurück zu Culkin und den gemeinsamen Kindern. Dabei sei ihr bewusst geworden, "wie schnell neun Jahre vergehen können, wenn ich das Leben mit dir genießen darf".