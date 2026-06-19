Macaulay Culkin und Brenda Song: Süße Liebeserklärungen zum Jahrestag

Seit neun Jahren gehen Macaulay Culkin und Brenda Song gemeinsam durchs Leben. Zum Jahrestag feiert das Paar seine Beziehung mit liebevollen Botschaften auf Social Media.

Brenda Song (38) hat zum neunten Jahrestag ihrer Beziehung mit Macaulay Culkin (45) eine Liebeserklärung auf Instagram geteilt. Ihrem Verlobten gratulierte sie darin zum "neunjährigen Jubiläum". Die Schauspielerin schrieb, sie sitze gerade am Flughafen, komme von einem Dreh und sei auf dem Weg zurück zu Culkin und den gemeinsamen Kindern. Dabei sei ihr bewusst geworden, "wie schnell neun Jahre vergehen können, wenn ich das Leben mit dir genießen darf".

"Mein Leben ist plötzlich so bunt geworden, als du in mein Leben getreten bist", schrieb Song weiter. Sie sei zutiefst dankbar, dieses Leben mit ihm teilen zu können. "Es ist nicht immer einfach, aber es lohnt sich immer", ergänzte sie und schloss die Nachricht mit den Worten: "Ich liebe dich jeden Tag mehr. Du wirst mich nicht mehr los." Ein Polaroid, auf dem sich das Paar küsst, begleitete die liebevolle Botschaft.

Macaulay Culkin schwärmt von seiner Partnerin

Unter dem Beitrag gratulierten zahlreiche Promis und Fans dem Paar. Culkin kommentierte scherzhaft: "Kann ich deine Nummer haben?" - beließ es dabei aber nicht. Zuvor hatte der "Kevin - Allein zu Haus"-Star bereits einen eigenen Post zum Jahrestag geteilt. "Heute ist ein ganz besonderer Tag für mich. Es ist nun schon neun Jahre her, dass sich mein Leben für immer verändert hat", schrieb er und bezeichnete Song als die "Liebe meines Lebens". Weiter ergänzte er: "Ich bedaure nur, dass wir nicht mehr Zeit miteinander verbracht haben. Danke für einfach alles."

Dazu teilte er ein Foto, auf dem das Paar im Partnerlook zu sehen ist. Song trägt ein rosafarbenes Satinkleid, er einen farblich abgestimmten Anzug.

Seit vier Jahren verlobt

Macaulay Culkin und Brenda Song lernten sich beim Dreh von "Changeland" kennen und begannen 2017 zu daten. Im April 2021 kam der gemeinsame Sohn Dakota zur Welt, 2022 wurde Sohn Carson geboren. Im selben Jahr wurde die Verlobung des Paares öffentlich. Eine Hochzeit steht noch aus.