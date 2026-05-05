Luxuskonzern LVMH: Eine schrecklich reiche Familie

Bernard Arnault, Vorsitzender des Luxusgüterkonzerns LVMH, bringt seine Kinder für seine Nachfolge in Stellung. Aber zuerst erhöht er noch die eigene Altersgrenze.
LVMH ist mit seinen 60 Marken wie Louis Vuitton, Dior oder Bulgari der weltgrößte Luxuskonzern und gehört in jedes bessere Finanzportfolio. Umso heftiger wogt die Debatte seit der jüngsten Jahresversammlung, an der Arnault für eine Premiere gesorgt hatte: Der 77-jährige Gründer und Vorsteher des Luxusimperiums lud erstmals seine Kinder ein, vor den Aktionären ihre jeweilige Sparte zu präsentieren. Es ist bemerkenswert: Alle fünf Sprösslinge arbeiten für LVMH. Jean, mit 27 Jahren der Benjamin, stellte die Uhren Louis Vuitton vor, als deren Markendirektor er fungiert; Frédéric (30) pries die italienische Kaschmir-Marke Loro Piana, die er aus Paris leitet, und Alexandre (33) die amerikanische Schmuck-Herstellerin Tiffany.