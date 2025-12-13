Luxus zu Weihnachten: 10 sündhaft teure Geschenk-Ideen für reiche Stuttgarter

Teuer, übertrieben – und genau richtig zum Träumen. Zehn Stuttgarter Luxusgeschenke, die zwar kaum jemand unterm Baum findet, aber garantiert für ein Schmunzeln sorgen.
Stuttgart ächzt wirtschaftlich – Kurzarbeit hier, Sparprogramme dort, selbst die ganz Großen wie Bosch, Mercedes und Porsche müssen den Gürtel enger schnallen. Und dennoch: Die Stadt am Kesselrand bleibt ein Ort, an dem Träume erlaubt sind. Denn wo es Krisen gibt, gibt es auch Hoffnung – und Menschen mit größerem Portemonnaie, die sich nicht lumpen lassen. Also: Warum nicht einmal einen Blick auf den vielleicht teuersten Wunschzettel Stuttgarts werfen? Nicht verbissen, nicht neidisch, sondern mit einem Augenzwinkern. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.