Luxus zu Weihnachten: 10 sündhaft teure Geschenk-Ideen für reiche Stuttgarter

Teuer, übertrieben – und genau richtig zum Träumen. Zehn Stuttgarter Luxusgeschenke, die zwar kaum jemand unterm Baum findet, aber garantiert für ein Schmunzeln sorgen.

Stuttgart ächzt wirtschaftlich – Kurzarbeit hier, Sparprogramme dort, selbst die ganz Großen wie Bosch, Mercedes und Porsche müssen den Gürtel enger schnallen. Und dennoch: Die Stadt am Kesselrand bleibt ein Ort, an dem Träume erlaubt sind. Denn wo es Krisen gibt, gibt es auch Hoffnung – und Menschen mit größerem Portemonnaie, die sich nicht lumpen lassen. Also: Warum nicht einmal einen Blick auf den vielleicht teuersten Wunschzettel Stuttgarts werfen? Nicht verbissen, nicht neidisch, sondern mit einem Augenzwinkern. Man wird ja wohl noch träumen dürfen.

Porsche 911 Turbo S – ein Stuttgarter Klassiker unter dem Baum Wer in Stuttgart das nötige Kleingeld hat und ordentlich Eindruck machen will, verschenkt keinen Schal oder Socken – sondern einen Porsche. Der 911 Turbo S liefert alles, was das Herz von Sportwagen-Enthusiasten höher schlagen lässt: 711 PS, 2,5 Sekunden auf 100, 322 km/h Spitze. Los geht’s ab rund 271.000 Euro. Viel Geld, klar. Aber: Mehr Stuttgart-Feeling unterm Weihnachtsbaum geht wirklich nicht.

Flitzer fürs Fest: Wer kann sich einen Porsche 911 Turbo S leisten? Foto: IMAGO/Xinhua

Luxus bei Kutter 1825 – Klunker aus der Königstraße

Wer ein Geschenk braucht, das bei jeder Familienfeier für offene Münder sorgt, wird beim Stuttgarter Juwelier Kutter fündig. Dort wechseln Uhren und Schmuck im fünfstelligen Bereich ganz selbstverständlich den Besitzer – und ab und zu auch mal eine Patek Philippe jenseits der Million. Für den normalen Luxus gibt es Stücke zwischen 2000 und 50.000 Euro. Ein echtes Stuttgarter Traditionsgeschenk mit Glitzerfaktor.

Steinway-Flügel: Musik zum Preis eines Autos

Für Musikliebhaber, die schon alles haben, bleibt ein handgefertigter Steinway der Goldstandard. In der Stuttgarter Niederlassung stehen Modelle, die locker 90.000 bis über 185.000 Euro kosten. Dafür gibt’s Klang für die Ewigkeit – und ein Wohnzimmer, das automatisch ein bisschen nach Konzertsaal aussieht.

Unsere Empfehlung für Sie Trotz Krise Porsche zahlt 22.000 Mitarbeitern freiwillig mehr Weihnachtsgeld Der Autobauer Porsche steckt in einer beispiellosen Krise. Dennoch zeigt sich der Stuttgarter Konzern beim Weihnachtsgeld großzügig.

VIP-Erlebnis im Porsche Tunnel Club des VfB

Einmal ganz nah an die VfB-Profis? Der Porsche Tunnel Club macht’s möglich. Durch die Glasfront ziehen Mannschaft und Gegner direkt am eigenen Platz vorbei, dazu Champagner, Premium-Spirituosen und beheizte Polstersitze über dem Spielertunnel. Preis pro Ticket: stolze 1428 Euro. Ein Weihnachtsgeschenk, das garantiert mehr Aufmerksamkeit bekommt als jede Krawatte.

Luxus-Erlebnis im Porsche Tunnel Club: Auf Tuchfühlung mit den VfB-Stars Foto: IMAGO/Sportfoto Rudel

Helikopter-Rundflug über Stuttgart – Stau von oben

Stuttgarter Staus bringen jeden zur Verzweiflung. Also warum nicht einfach darüber hinwegfliegen? Rundflüge gibt’s ab Backnang-Heiningen: 20 Minuten über Max-Eyth-See, Fernsehturm und Stadtbahn-Baustellen für 179 Euro. Wer mehr investieren möchte, gönnt sich den 60-Minuten-XXL-Alb-Rundflug für 419 Euro. Ein Geschenk, das wirklich abhebt.

Gourmet-Erlebnis in der Speisemeisterei

Die Landeshauptstadt glänzt mit Spitzenküche. So serviert zum Beispiel die Speisemeisterei Menüs, die eher Erzählungen als Mahlzeiten sind: fein, kunstvoll, und gerne überraschend. Das kleine Menü liegt bei 245 Euro – Getränke natürlich extra. Ein kulinarischer Traum für alle, die Weihnachten keine Lust auf Kochen haben.

Luxus für den Gaumen: Ein Besuch in einem Stuttgarter Spitzenlokal Foto: Tom Weller / 24passion

Ein Jahr Tiefgaragenstellplatz – Stuttgarter Luxus pur

In dieser Stadt ist ein Parkplatz nicht einfach ein Parkplatz. Er ist ein Statussymbol. Privat vermietete Tiefgaragenstellplätze kosten auf Internetportalen zwischen 80 und 220 Euro pro Monat – also rund 1000 bis 2600 Euro fürs Jahr. Klingt unspektakulär? Nein: Es ist Freiheit. Keine Strafzettel, kein Kessel-Kreisen, kein Stress. Das vielleicht bodenständigste Luxusgeschenk in dieser Liste.

Eine Nacht im Steigenberger Graf Zeppelin

Die alte Lady unter Stuttgarts Luxushotels lässt nicht nur Prominente residieren. Die Executive Junior Suite kostet ab etwa 540 Euro – dafür gibt’s Minibar, Wohnbereich, edle Ausstattung und den Bahnhof vor der Tür, falls man nach dem Champagner spontan weg will. Perfekt für alle, die Urlaub wollen, ohne die Stadt zu verlassen.

Im Louis-Vuitton-Store in Stuttgart gibt es Geschenke für den großen Geldbeutel. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich

Luxus im Dorotheen-Quartier – Taschen, Socken, sogar Hundehalsbänder

Wer am Louis-Vuitton-Store vorbeiläuft, kennt die Schlange vor der Tür. Taschen jenseits der 2000 Euro sind dort Alltag, Socken für 225 Euro ebenso. Und für Haustier-Liebhaber gibt’s das individuell geprägte Hundehalsband mit ikonischen Monogram. Luxus für Frauchen, Herrchen oder Vierbeiner – ganz wie man mag.

Ungewöhnliche Luxusauktionen bei Eppli oder Nagel

Von seltenen Patek-Philippe-Uhren über kunstvolle Schmuckstücke bis zu automobilen Raritäten wie dem Ur-Porsche – Stuttgarts Auktionshäuser sind wahre Schatzkammern. Hier landen Stücke unter dem Hammer, die Sammler weltweit aufregend finden. Perfekt für alle, die wirklich außergewöhnliche Geschenke suchen – und das nötige Polster haben.