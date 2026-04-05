Seit 1. April gibt es ein kostenloses Lungenkrebs-Screening für langjährige Raucher. Der Vorteil ist wissenschaftlich belegt. Was Raucher aus der Region Stuttgart jetzt wissen müssen.
Klaus Berger (Name von der Redaktion geändert) ist sich sicher: „Hätte ich dem Screening nicht zugestimmt, wäre ich heute wohl nicht mehr hier.“ Mehr als ein halbes Jahrhundert hat der Stuttgarter Arzt geraucht. Aus Genuss, wie der 82-Jährige sagt. Als dann die gesundheitlichen Folgen zunahmen, ließ er sich doch mal durchchecken: „Ich hatte Probleme beim Luftholen unter körperlicher Anstrengung und Atemaussetzer im Schlaf“, erzählt Berger.